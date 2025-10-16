Из употребе повученo 365 комада заштитне обуће

16.10.2025
10:42
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучено је и уништено 356 комада два модела заштитне обуће јер није безбједна, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
У осам инспекција контролисано је седам различитих модела заштитне обуће.
Агенција и надлежне инспекције Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта спровели су у првој половини октобра проактивни надзор заштитне обуће с циљем утврђивања стања на тржишту БиХ.
Безбједносни захтјеви за заштитну обућу прописани су у Наредби о личној заштитној опреми и пратећим стандардима, те је у складу с тим захтјевима вршена провјера означавања производа и упутства, те лабораторијско испитивање узорака.
Друштво
Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму