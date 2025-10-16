Logo

Из употребе повученo 365 комада заштитне обуће

16.10.2025

10:42

Из употребе повученo 365 комада заштитне обуће

Са тржишта БиХ повучено је и уништено 356 комада два модела заштитне обуће јер није безбједна, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

У осам инспекција контролисано је седам различитих модела заштитне обуће.

Агенција и надлежне инспекције Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта спровели су у првој половини октобра проактивни надзор заштитне обуће с циљем утврђивања стања на тржишту БиХ.

Безбједносни захтјеви за заштитну обућу прописани су у Наредби о личној заштитној опреми и пратећим стандардима, те је у складу с тим захтјевима вршена провјера означавања производа и упутства, те лабораторијско испитивање узорака.

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

обућа

