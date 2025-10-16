Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Извор:
16.10.2025
Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се с ријетким и агресивним саркомом. Након кратког лијечења и операција у Бањалуци, хитно је потребно наставити терапију у Бечу, гдје је примљен на лијечење.
Једна терапија кошта 12.000 евра, а уз то је неопходно хитно покрити трошкове медицинског транспорта од 25.000 евра гдје би добио шансу за живот.
Свака помоћ, било уплатом или дијељењем информације, значи много.
Уплате се могу извршити на рачун: - 5620 9981 7245 5649.
Рада Шарић
Краља Петра | Карађорђевића бр. 3, Бања Лука.
