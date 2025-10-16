Logo

Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Извор:

Провјерено.инфо

16.10.2025

10:34

Коментари:

0
Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се с ријетким и агресивним саркомом. Након кратког лијечења и операција у Бањалуци, хитно је потребно наставити терапију у Бечу, гд‌је је примљен на лијечење.

Једна терапија кошта 12.000 евра, а уз то је неопходно хитно покрити трошкове медицинског транспорта од 25.000 евра гд‌је би добио шансу за живот.

Свака помоћ, било уплатом или дијељењем информације, значи много.

Уплате се могу извршити на рачун: - 5620 9981 7245 5649.

Рада Шарић

Краља Петра | Карађорђевића бр. 3, Бања Лука.

Подијели:

Таг:

pomoć

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

3 ч

0
Повећана опасност од одрона

Друштво

Повећана опасност од одрона

4 ч

0
Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

Друштво

Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

5 ч

0
Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

Друштво

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

12

08

Стиже четврто свјетло на семафор

12

07

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

12

03

Нетанјаху: Борба није завршена!

11

59

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner