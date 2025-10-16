Logo

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

16.10.2025

07:12

Коментари:

0
Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници славе данас Светог свештеномученика Дионисија Ареопагита и Светог Пајсија, патријарха српског.

Свети Дионисије Ареопагит

Убраја се у седамдесет мањих апостола. Потиче из знамените, али незнабожачке породице из Атине. Пошто је завршио школу филозофије у Атини отишао је у Мисир да још учи. У то вријеме издахнуо је Господ Христос на крсту, и сунце се помрачило, и била је тама и у Мисиру 3 сата.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Тада је Дионисије узвикнуо: „Или Бог Творац свијета страда, или овај свијет скончава“. Када се вратио у Атину оженио се Дамаром и имао с њом синове. Био је члан највишег суда код Грка, Ареопага, због чега му је и остало звање Ареопагит. Када је апостол Павле проповиједао јеванђеље у Атини, крстио се Дионисије са цијелим својим домом. Од Павла је био посвећен за атинског епископа (јер је оставио и жену и дјецу и положај свој ради љубави Христове). Путовао је с Павлом довољно дуго и упознао све остале апостоле Христове. Ходио је нарочито у Јерусалим, да види Пресвету Богородицу, и описао је тај сусрет с њом у једном свом дјелу. Био је и на погребу Свете Пречисте заједно са осталим апостолима.

Када је учитељ његов Свети Павле мученички пострадао, пожелио је и Дионисије такву смрт себи. И отишао је у Галију на проповијед јеванђеља међу варварима, заједно с Рустиком презвитером и Елевтеријем ђаконом. Претрпио је много, али и успио много. Његовим трудом многи незнабошци су се обратили у вјеру Христову. Дионисије је саградио у Паризу црквицу, гдје је служио службу Божју. Када му је било 90 година, био је ухваћен и мучен за Христа, заједно са Рустиком и Елевтеријем, док их сву тројицу најзад мачем нису усмртили. Одсјечена глава Светог Дионисија одскочила је на велику раздаљину и пала пред хришћанку Катулу, која је заједно са тијелом часно сахранила. Пострадао је у вријеме Дометијана 96. године. Написао је знаменита дјела: о именима Божјим, о небесној и црквеној јерархији, о тајанственом Богословљу, о Пресветој Богородици.

Полиција ФБиХ

Хроника

Цистерна слетила са пута, возач погинуо на мјесту несреће

Тропар (глас 4):

Благости се научивши и бивши разуман у свему, благом савешћу достојно си се обукао. Напојио си се од сасуда изабраног, тајни неизречених, вјеру сачувавши, добар крај имајући, свештеномучениче Дионисије: Моли Христа Бога, да спасе душе наше.

Патријарх српски Пајсије

Од 2017. Српска православна црква га прославља као светитеља, а његове мошти почивају у Пећкој патријаршији. Син је српског свештеника Димитрија рођен у Јањеву 1542. године. Школовао се у родном мјесту и оближњој Грачаници.

Као служитељ српског патријарха Јована постављен је 1612. за Грачаничког, односно, липљанског митрополита. Када је 1614. године патријарх Јован позван у Цариград, гдје је требало да одговара за оптужбе да је сарађивао са папом, митрополит Пајсије је преузео привремену управу над Српском патријаршијом.

Неколико дана касније, у Цариграду је објешен српски патријарх Јован због сарадње са папом и западним владарима. Доласком Пајсија на чело Српске патријаршије, означен је заокрет у црквеној управи. Патријарх обилази манастире, запустјелу Жичу, иде до Срема, води рачуна о Србима у заграничним областима, у епархијама у Хабзбуршкој монархији...

Вртић, Бањалука

Бања Лука

Настављен штрајк бањалучких вртића

Развијао је живе односе са Руском патријаршијом, а суздржавао се у контактима са представницима Римокатоличке цркве. Био је познат као патријарх књигољубац. Прикупљао је књиге, преписивао, повезивао, и сам је био писац. У Свету Земљу одлази у 94. години живота. Сљедеће године по повратку, несрећним случајем, 1647. године упокојио се у Пећи.

Подијели:

Тагови:

православље

vjera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

9 мин

0
Наљепница на аутомобилу

Ауто-мото

Овај симбол често виђате на аутомобилима: Знате ли шта заправо значи?

4 ч

0
Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

Свијет

Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

8 ч

0
Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

Регион

Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

8 ч

0

Више из рубрике

Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

Друштво

Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

8 ч

0
Ђачке торбе теже и неколико килограма

Друштво

Ђачке торбе теже и неколико килограма

11 ч

0
Запослени у бањалучким вртићима сутра излазе на улицу

Друштво

Запослени у бањалучким вртићима сутра излазе на улицу

11 ч

0
Куштриновић открива каква нас зима очекује

Друштво

Куштриновић открива каква нас зима очекује

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

18

Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

07

12

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

07

10

Шта нам звијезде доносе данас?

07

05

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

07

03

Цистерна слетила са пута, возач погинуо на мјесту несреће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner