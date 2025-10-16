Logo

Цистерна слетила са пута, возач погинуо на мјесту несреће

Аваз

16.10.2025

07:03

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

На планини Тушница на подручју Томиславграда данас се догодила несрећа у којој је погинула једна особа, потврђено је из МУП-а Кантона 10.

Како је наведено, јуче у 10:07 сати, Полицијска станица Томиславград запримила је дојаву дежурне раднице Хитне медицинске помоћи Дома здравља Томиславград да је на планини Тушница, општина Томиславград, на макадамском путу дошло до самослијетања теретног моторног возила – цистерне, приликом чега је једна особа задобила повреде.

- На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници Полицијске станице Томиславград, екипа Хитне медицинске помоћи Дома здравља Томиславград те припадници Професионалне ватрогасне јединице Томиславград.

Након дуготрајног извлачења из теретног возила марке Даимлер-Бенз припадници ПВЈ-а Томиславград извукли су беживотно тијело мушкарца М. Ј. (53) из Јајца. Дежурни мртвозорник Дома здравља Томиславград прегледом на лицу мјеста констатовао је смрт страдале особе - навели су из полиције.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона 10, који је овластио припаднике ОКП-а ПУ Томиславград за обављање увиђаја те наложио да се тијело настрадалог преда породици.

- Тијело је превезено возилом Хитне медицинске помоћи у мртвачницу Дома здравља Томиславград, а по захтјеву породице тужиоц је одобрио обдукцију која ће се обавити 16.октобра 2025. године у 11:00 сати у Заводу за судску медицину Републике Српске у Бањалуци.

Теретно моторно возило превезено је у круг ПУ Томиславград. Полицијски службеници ПС Томиславград осигуравали су мјесто догађаја до завршетка увиђаја - појаснили су из МУП-а Кантона 10.

Томиславград

poginuo vozač

Саобраћајна несрећа

