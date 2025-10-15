Ово Кејт Мидлтон ради када се камере угасе

15.10.2025
22:53
Коментари:0
Новинари који прате краљевску породицу проводе много времена на јавним догађајима с њима, а једна коментаторка, која је написала биографију будуће краљице, примјетила је нешто интересантно у понашању принца Вилијама и његове супруге Кејт.
Кејт Мидлтон, принцеза од Велса, једна је од омиљених чланица британске краљевске породице по анкетама.
Фанови је цијене због њених манира, тога како се лако уклопила у дворски живот, као и зато што успијева да буде опуштена и комуникативна у јавности док се придржава строгих протокола.
Принц Вилијам и Кејт Мидлтон ће сљедећег априла обиљежити 15. годишњицу брака, а пар врло ријетко показује наклоност на јавним догађајима. Иако држање за руке, пољупци и грљење нису забрањени, њима су краљевске дужности посао, па би било неприкладно да размјењују њежности и принц и принцеза од Велса о томе строго воде рачуна.
– Била сам с њима у много наврата и често ћете их видете како одлазе, а Кејт му стави руку око струка или он своју на њена леђа – каже краљевска коментаторка Кејти Николс.
Кошарка
Расел Вестбрук има нови клуб!
– Између њих постоји дивна блискост и, док су на почетку брака дјеловали стидљиво када треба да покажу њежност у јавности, сада су самоувјеренији – истакла је ауторка књиге “Кејт, будућа краљица”.
Краљевски аутор Кристофер Андерсон открива да су се принц Вилијам и Кејт Мидлтон повезали због сличног, “несташног” смисла за хумор.
Принц и принцеза од Велса заједно су још од студентских дана, када је њихово пријатељство прерасло у љубав на Универзитету Сент Ендруз у Шкотској, а вјенчали су се деценију касније, 29. априла 2011. године. У међувремену су добили троје дјеце: принца Џорџа, принцезу Шарлоти принца Луија.
(espreso)
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
57
22
53
22
46
22
45
Тренутно на програму