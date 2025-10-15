У који затвор је одведена транс особа која је уцјењивала Вујадина Савића?

Извор:
Трансродна особа А. К. (21) ухапшена због основане сумње да је уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, послије хапшења је смјештена у притвор у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.
Иако се ради о особи која се облачи као женско и која има уграђене силиконске груди, смјештена је у мушко одјељење с обзиром на то да није прошла процес транзиције и да јој је у званичним документима као пол уписано М (мушко).
Према сазнањима Блица, управа Централног затвора је приликом смјештања А. К. у притвор узела у обзир све околности, односно да је у питању трансродна особа која није прошла процес транзиције, па јој је на основу тога одређена (мушка) ћелија у којој је смјештена.
"Пажљиво је бирано с којим цимерима дијели ћелију. Уколико буде исказала потребу за хормонском терапијом за промјену пола биће јој све омогућено", рекао је извор за А.К.
А. К. није прва трансродна особа која је смјештена у Централни затвор. Прије А. К, у овом затвору је био Горан Абдулов, познат као "Јованица трансица", који је 2022. осуђен на 13 година затвора због убиства Марка Радовића 7. јула 2018. године.
Абдулов је у вријеме извршења кривичног дјела и даље био у процесу транзиције, а у затвору није смио да облачи женске ствари и користи шминку. На суђење је долазио обучен у мушку гардеробу. Током вишегодишњег суђења је примао хормонску терапију, а прије изрицања пресуде је и званично промијенио пол и узео име Снежана.
