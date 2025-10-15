Logo

У који затвор је одведена транс особа која је уцјењивала Вујадина Савића?

Извор:

Блиц

15.10.2025

17:27

Коментари:

0
У који затвор је одведена транс особа која је уцјењивала Вујадина Савића?
Фото: Инстаграм

Трансродна особа А. К. (21) ухапшена због основане сумње да је уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, послије хапшења је смјештена у притвор у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.

Иако се ради о особи која се облачи као женско и која има уграђене силиконске груди, смјештена је у мушко одјељење с обзиром на то да није прошла процес транзиције и да јој је у званичним документима као пол уписано М (мушко).

A-K-Savić

Сцена

Ово је трансродна особа која је уцјењивала Вујадина Савића

Према сазнањима Блица, управа Централног затвора је приликом смјештања А. К. у притвор узела у обзир све околности, односно да је у питању трансродна особа која није прошла процес транзиције, па јој је на основу тога одређена (мушка) ћелија у којој је смјештена.

"Пажљиво је бирано с којим цимерима дијели ћелију. Уколико буде исказала потребу за хормонском терапијом за промјену пола биће јој све омогућено", рекао је извор за А.К.

mirka vasiljevic vujadin savic instagram

Фудбал

Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера

А. К. није прва трансродна особа која је смјештена у Централни затвор. Прије А. К, у овом затвору је био Горан Абдулов, познат као "Јованица трансица", који је 2022. осуђен на 13 година затвора због убиства Марка Радовића 7. јула 2018. године.

Абдулов је у вријеме извршења кривичног дјела и даље био у процесу транзиције, а у затвору није смио да облачи женске ствари и користи шминку. На суђење је долазио обучен у мушку гардеробу. Током вишегодишњег суђења је примао хормонску терапију, а прије изрицања пресуде је и званично промијенио пол и узео име Снежана.

Подијели:

Тагови:

Vujadin Savić

transrodna osoba

ФК Црвена звезда

уцјена

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово је трансродна особа која је уцјењивала Вујадина Савића

Сцена

Ово је трансродна особа која је уцјењивала Вујадина Савића

6 ч

0
Гдје је нестао Филип Чукановић

Сцена

Гдје је нестао Филип Чукановић

6 ч

0
Познати бизнисмен демантовао да је у вези са Мелином

Сцена

Познати бизнисмен демантовао да је у вези са Мелином

8 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша доживјела пех на снимању: "Ово је фрактура кука"

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

21

01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner