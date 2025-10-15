Познати бизнисмен демантовао да је у вези са Мелином

15.10.2025
13:17
Коментари:0
Бизнисмен Топлица Спасојевић негирао је гласине које круже друштвеним мрежама - да је он вјереник Мелине Џиновић.
Спасојевић је за Нова.рс оштро демантовао ове тврдње.
„Информација нема никакве везе са истином. Толико о српском новинарству“, рекао је он.
Подсјетимо, два дана на друштвеним мрежама круже тврдње да је он мистериозни вјереник модне креаторке Мелине Џиновић.
Како су медији објавили, Мелину је вјерио успјешни бизнисмен, али његов идентитет за сада још увијек није познат.
