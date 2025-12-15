Logo
Снажан земљотрес погодио Русију

Извор:

Телеграф

15.12.2025

20:49

Снажан земљотрес погодио Русију
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 15. децембар 2025 у 20:33 часова, на подручју руског полуострва Камчатка.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 51.7762 и дужине 161.0008.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 35 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

