Снажан земљотрес погодио Русију

Телеграф
15.12.2025
20:49
Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 15. децембар 2025 у 20:33 часова, на подручју руског полуострва Камчатка.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 51.7762 и дужине 161.0008.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 35 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Тренутно на програму