Попили казну у сватовима: Дрифтовали у колони

15.12.2025
20:24
Полиција је пронашла и казнила двојицу возача из Имотског који су прошлог мјесеца на једној свадби код Груда дрифтовали BMW-ima у колони.
Полицијска управа Груде запримила је пријаву 7. новембра године у мјесту Вишњица и Улици Гојка Шушка, општина Груде, да је дошло до нарушавања јавног реда и мира безобзирним понашањем појединих возача.
Они су, наиме, били учесници свадбене колоне и намјерно су, како се наводи у полицијском саопштењу, возилима проузроковали проклизавање точкова на коловозу.
Том приликом су угрозили безбједност учесника у саобраћају и грађана који су се налазили у близини.
"Полицијски службеници ПУ Груде су оперативним радом на терену идентифицирали предметне особе и утврдили да се о Б.П. из Имотског, РХ, рођен 1989. године који је у спорно вријеме управљао возилом марке BMW хрватских регистарских ознака и Д.Ж. рођен 2000. године из Имотског, РХ, који је управљао возилом марке BMW хрватских регистарских ознака", наведено је из полиције.
Они су, како се додаје, санкционисани у складу са Законом о јавном реду и миру у Западно-херцеговачког кантона.
