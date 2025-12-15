Лавров о тзв. Косову: Запад више не поштује никаква правила

Извор:
На Западу говоре да морају да постоје "правила на којима се заснива свјетски поредак", при чему под тим подразумијевају да ће се правилима називати оно што је њима у интересу, истакао је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров.
"Сада више нема чак ни таквих "правила" којима би Запад манипулисао од случаја до случаја. Када треба признати /самопроглашено/ Косово, то је право народа на самоопредјељење, а када су на Криму и у другим дијеловима Украјине људи гласали на референдуму послије државног преврата - то више није самоопредјељење, већ територијални интегритет", рекао је Лавров у интервјуу иранским медијима.
"Другим ријечима, како им се прохтије, тако ће се и односити према глобалним догађајима од велике историјске важности", додао је он.
Лавров је истакао да није подривено само међународно право.
"Већ сам наводио примјере. Ирански нуклеарни програм је "разваљен", упркос томе што је постојала одлука Савјета безбједности УН, а Повеља УН налаже да су сви обавезни да је спроводе. Иста логика примјењује се и у односу на Палестину: постоји огроман број одлука, али Израел каже да не жели да их спроводи и да никакве државе неће бити.
Сједињене Америчке Државе, иако јавно не одобравају такав став, у практичним потезима крећу се у истом правцу", објаснио је руски дипломата.
Он је подсјетио да, када је услиједио напад Израела, а потом и САД на Иран, Русија је те поступке осудила као нешто што апсолутно нема никакве везе са међународним законом.
"Најважније је да до данас нико није изнио ниједан убједљив доказ да је Иран било шта прекршио - ни ИАЕА, ни Израелци, ни Американци", закључио је Лавров.
