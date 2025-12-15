Logo
Најчешће грешке приликом пуњења телефона због којих се уређај брзо гаси

Агенције

15.12.2025

20:34

Најчешће грешке приликом пуњења телефона због којих се уређај брзо гаси
Фото: Steve Johnson/Pexels

Паметни телефони данас су саставни дио наше свакодневице. Служе нам за разговоре, посао, забаву и организацију обавеза, али упркос њиховој важности, многи корисници и даље несвјесно праве грешке приликом пуњења које могу озбиљно утицати на трајност батерије. Ево неколико честих грешака које можда правите.

Предуго пуњење телефона

Модерни телефони готово искључиво користе пуњиве литиј-јонске батерије. Иако су оне веома ефикасне и прилагодљиве, имају своја ограничења. Посебно им не одговара потпуно пражњење, али ни дуготрајно пуњење када је батерија већ пуна. Оба случаја с временом могу смањити укупни капацитет батерије. Зато се препоручује да не остављате телефон да се пуни сатима, већ да га искључите када достигне 100%.

Пуњење телефона на топлом мјесту

Није препоручљиво држати телефон испод јастука док се пуни, нити га остављати у кревету. Постељина и деке могу задржавати топлоту, што може довести до прегријавања, па чак и опасности од пожара. Због тога компаније попут Епла и Гугла савјетују пуњење телефона на равној, чистој површини, попут ноћног ормарића.

Куповина јефтиних замјенских каблова и пуњача

Оригинални каблови и пуњачи често се изгубе или покваре, а замјена је обично јефтина, а превише јефтини производи могу направити проблем. Најлошији каблови и пуњачи често нису квалитетно израђени нити прилагођени стабилном протоку струје. Ти замјенски пуњачи далеко су слабији од оригиналних, а такође могу довести до озбиљних проблема.

Куповина апликација за “штедњу батерије”

Можда звучи примамљиво инсталирати апликацију која обећава продужење трајања батерије, али оне често нису вриједне ризика. На Ајфон уређајима такве апликације углавном немају приступ важним системским поставкама и често су само губитак новца. На Андроид телефонима апликације могу имати већи приступ систему, али то носи ризик јер не можете увијек бити сигурни коме дајете таква овлаштења.

Пуњење и кориштење телефона у исто вријеме

Прегријавање је један од главних проблема током пуњења, а кориштење телефона у исто вријеме тај проблем додатно погоршава. Избјегавајте гледање ХД видеа, играње захтјевних игрица или друге интензивне активности док се телефон пуни. Такво оптерећење ствара додатну топлоту, што дугорочно штети батерији. Иако то неће одмах уништити телефон, најбоље је оставити га на миру док се пуни.

