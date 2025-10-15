Ђокић: Русија као темељ глобалне енергетске стабилности

Извор:
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић борави у Москви где, на позив потпредсједника Владе Руске Федерације Александра Новака, учествује у престижној међународној конференцији "Руска енергетска седмица". Овај форум један је од најважнијих светских догађаја посвећених енергетским изазовима и међународној сарадњи, нарочито у условима промењене глобалне политике.
Ђокић је учествовао на панел-дискусији у којој су водећи енергетски стручњаци и званичници расправљали о новим токовима у светској енергетици, балансима интереса између произвођача и потрошача, као и о изазовима попут санкција и енергетске безбедности.
Посебно је нагласио значај да се сви гласови чују у овом тренутку дубоких промена на глобалном енергетском тржишту:
"У времену дубоких промена на глобалном енергетском тржишту, важно је да се чује глас свих актера, без искључивости и подела. Република Српска настоји да активно учествује у дијалогу о одрживој и праведној енергетској транзицији, уз поштовање националних интереса и реалних могућности сваке земље", истакао је Ђокић.
Такође, министар је истакао снагу и стабилност Русије као једног од најзначајнијих играча на светском енергетском тржишту:
"Русија је показала изузетну снагу и отпорност. Упркос изузетно сложеним геополитичким околностима, санкцијама и притисцима, успела је да задржи своју позицију водећег енергетског снабдјевача, без поремећаја у функционисању система и без угрожавања својих кључних интереса. То говори о њеној енергетској стабилности, стратешкој визији и способности да на глобалне изазове одговори снагом, одлучношћу и доследношћу", казао је Ђокић.
Ђокић је додао и да је учешће на оваквим форумима кључно за Републику Српску, јер то омогућава видљивост и грађење партнерстава на међународној сцени:
"Међународна репрезентација и видљивост су од суштинског значаја само учешћем у оваквим форумима можемо осигурати да се чује наш став, да изградимо партнерства и да Република Српска буде препозната као поуздан и активан учесник у савременим енергетским процесима", закључио је Ђокић.
