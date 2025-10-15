Logo

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

15.10.2025

11:57

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Изненађен сам изјавом премијера ФБиХ Нермина Никшића да је владавина права кад Кристијан Шмит напише закон и кад се по том папиру води процес против мене, истакао је предсједник Репблике Српске Милорад Додик.

- Добри мој Нермине, у БиХ има владавине права таман колико и у Дубаију снијега. Праведна је таман колико су били поштени Минхаузен и Лустиг заједно. Јединствена као рогови у врећи. И таква БиХ ништа није урадила, мени је судио Шмит, исти онај који је пучем тебе, праведни мој Нермине, устоличио за предсједника Владе Федерације - истакао је Додик коментаришући изјаву Никшића у којој он наводи да "свака одлука којом се потврђује владавина права, попут одузимања мандата предсједнику Републике Српске, представља корак напријед ка снажнијој, праведнијој и јединственијој БиХ".

Вулкан

Свијет

Вулкан избацио пепео на осам километара висине

Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс истакао да њему ни Никшић, а ни БиХ нису ништа одузели, јер му ништа нису ни дали.

- А ти, друже Нермине, да си у пуном капацитету, послао би Раму Исака да приведе Шмита, да му се "правна држава" БиХ извини што ју је уништио - наводи Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен Тасманијски ђаво

Хроника

Ухапшен Тасманијски ђаво

39 мин

0
Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

Свијет

Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

41 мин

0
Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

Кошарка

Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

48 мин

0
Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

Република Српска

Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

49 мин

0

Више из рубрике

Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

Република Српска

Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

49 мин

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Погледајте редослијед политичких субјеката на гласачком листићу

1 ч

2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

5 ч

1
Трифковић: Пораз Украјине би могао направити проблеме Републици Српској

Република Српска

Трифковић: Пораз Украјине би могао направити проблеме Републици Српској

15 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner