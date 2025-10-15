Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

15.10.2025
Изненађен сам изјавом премијера ФБиХ Нермина Никшића да је владавина права кад Кристијан Шмит напише закон и кад се по том папиру води процес против мене, истакао је предсједник Репблике Српске Милорад Додик.
- Добри мој Нермине, у БиХ има владавине права таман колико и у Дубаију снијега. Праведна је таман колико су били поштени Минхаузен и Лустиг заједно. Јединствена као рогови у врећи. И таква БиХ ништа није урадила, мени је судио Шмит, исти онај који је пучем тебе, праведни мој Нермине, устоличио за предсједника Владе Федерације - истакао је Додик коментаришући изјаву Никшића у којој он наводи да "свака одлука којом се потврђује владавина права, попут одузимања мандата предсједнику Републике Српске, представља корак напријед ка снажнијој, праведнијој и јединственијој БиХ".
Додик је у објави на друштвеној мрежи Икс истакао да њему ни Никшић, а ни БиХ нису ништа одузели, јер му ништа нису ни дали.
- А ти, друже Нермине, да си у пуном капацитету, послао би Раму Исака да приведе Шмита, да му се "правна држава" БиХ извини што ју је уништио - наводи Додик.
Изненађен сам изјавом Нермина Никшића да је владавина права кад Шмит напише закон и кад се по том папиру води процес против мене.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 15, 2025
Добри мој Нермине, у БиХ има владавине права таман колико и у Дубаију снијега. Праведна је таман колико су били поштени Минхаузен и Лустиг заједно.…
