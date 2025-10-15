Ухапшен Тасманијски ђаво

Извор:
MMA борац Миљан Ђурашиновић, познатији под надимком Тасманијски ђаво, за којим се трагало због сумње да је учествовао у нападу на таксисту у Београду на води, ухапшен је данас у Миријеву.
Како се сазнаје, њега су припадници полиције пронашли у београдском насељу, а лисице су му стављене у штек-стану у коме се крио. Подсјетимо, напад на таксисту догодио се прошлог петка након што је повезао тројицу мушкараца из Миријева до Београда на води.
Један од тројице мушкараца напустио је возило и изашао на посебној локацији, а преостала двојица су наставила вожњу до београдског насеља.
"Узео сам вожњу у Миријеву. У аутомобил су ми ушла три мушкарца, један од њих изашао је раније, а двојица су ме напала након што се вожња завршила. Осјећам се добро, на срећу ни убодна рана није опасна, нисам задобио тешке тјелесне повреде. Детаље напада, као и инормације о нападачу не бих износио док не дам изјаву у полицији, чекам да ме контактирају инспектори када дођу у канцеларију", рекао је таксиста Александар за медије дан након напада.
Један од двојице мушкараца који су физички насрнули на Александра је, како се сумња, MMA борац Миљан Ђурашиновић.
Након физичког сукоба нападачи су побјегли, док је нападнути таксиста примљен на Ургентни центар у Београду гдје су му саниране поведе.
"Возио сам их од Миријева до Београда на води. Када смо стигли, један од њих ми је извадио 200 евра да плати. Ја сам рекао да немам толики новац код себе да вратим кусур и питао сам их зашто ми нису рекли прије, јер смо прошли стотину мјењачница успут. Потом сам их питао да ли могу да му наплатим картицом, на шта ми је одговорио “Каквом картицом, шта ти сад глумиш мангупа неког", причао је повријеђени таксиста.
Према његовим ријечима, потом су га напали.
"Обојица су ме ударили руком у леђа. Изашао сам испред возила да се браним. Тај што ми је хтио да плати је извадио нож и убо ме у руку. Ја сам кренуо да се браним, пали смо на асфалт и рвали се, а онда када је видио да не може лако да ме савлада устао је и отишао. Ја сам потом отишао у ургентни центар, имам дубоку посјекотину на руци и четири конца", рекао је тада Александар преносе Новости.рс.
