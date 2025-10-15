Logo

Акција ''Бордер'': Познат идентитет ухапшених службеника УИО

15.10.2025

10:14

Акција ''Бордер'': Познат идентитет ухапшених службеника УИО
Фото: Pexels

Припадници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) данас су на подручју Бањалуке и Добоја у акцију "Бордер" ухапсили службенике Управе за индиректно опорезивање БиХ Неђу Будића, Александра Праштала, Нову Ђукића и Слободана Нешковића, открива Капитал.

Из СИПА је без откривања имена саопштено да је акција "Бордер" усмјерена против неколико службеника УИО БиХ.

Хроника

Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

"У току су претреси на више локација због постојања основа сумње да су наведене особе починиле кривично д‌јело ‘Примање дара и других облика користи’ прописано Кривичним законом БиХ. Оперативна акција ‘Бордер’ проводи се по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ, а у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске, саопштено је из СИПА.

/Капитал/

Тагови:

СИПА

хапшење

