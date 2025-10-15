Надрогирана мајка брутално напала полицајце

Извор:
Курир
15.10.2025
10:11
Подгоричка полиција је лишила слободе женско лице које је, након нарушавања јавног реда и мира, под дејством наркотика физички напало полицијске службенике.
"Дежурној служби Одјељења безбедности Подгорица је пријављено да једно женско лице нарушава јавни ред и мир у згради у насељу Загорич. На лице мјеста упућена је полицијска патрола која је затекла наведено лице, касније идентификовано као А.А. (32), које је приликом контроле физички напало полицијску службеницу и покушало да зада ударац другом полицијском службенику, саопштено је из УП.
У истој згради, на тераси стана који користи А.А., затечено је њено малољетно дијете, старо три године, које је именована претходно оставила без надзора.
Са догађајем је упознат службеник Центра за социјални рад, који је преузео малољетно дијете.
Дјевојчица је имала видне повреде по лицу, те је, у пратњи запослених Центра, упућена на љекарски преглед, о чему је сачињен извештај од стране љекара специјалисте.
У просторијама Клиничког центра, анализом крви код А.А. је утврђено присуство кокаина, марихуане и бензодиазепина.
По налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици А.А. је лишена слободе због сумње да је извршила кривична дела: напад на службено лице у вршењу службене дужности и насиље у породици или у породичној заједници, пише Курир.
