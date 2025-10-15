Logo

Надрогирана мајка брутално напала полицајце

Извор:

Курир

15.10.2025

10:11

Коментари:

0
Надрогирана мајка брутално напала полицајце
Фото: Танјуг/АП

Подгоричка полиција је лишила слободе женско лице које је, након нарушавања јавног реда и мира, под дејством наркотика физички напало полицијске службенике.

"Дежурној служби Одјељења безбедности Подгорица је пријављено да једно женско лице нарушава јавни ред и мир у згради у насељу Загорич. На лице мјеста упућена је полицијска патрола која је затекла наведено лице, касније идентификовано као А.А. (32), које је приликом контроле физички напало полицијску службеницу и покушало да зада ударац другом полицијском службенику, саопштено је из УП.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

У истој згради, на тераси стана који користи А.А., затечено је њено малољетно дијете, старо три године, које је именована претходно оставила без надзора.

Са догађајем је упознат службеник Центра за социјални рад, који је преузео малољетно дијете.

Дјевојчица је имала видне повреде по лицу, те је, у пратњи запослених Центра, упућена на љекарски преглед, о чему је сачињен извештај од стране љекара специјалисте.

У просторијама Клиничког центра, анализом крви код А.А. је утврђено присуство кокаина, марихуане и бензодиазепина.

По налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици А.А. је лишена слободе због сумње да је извршила кривична дела: напад на службено лице у вршењу службене дужности и насиље у породици или у породичној заједници, пише Курир.

Подијели:

Таг:

napad na policajca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радник открио шта се ради са месом коме је истекао рок трајања: Пазите шта купујете

Свијет

Радник открио шта се ради са месом коме је истекао рок трајања: Пазите шта купујете

2 ч

0
Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

Србија

Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

2 ч

0
Рекордан пад цијена нафте

Економија

Рекордан пад цијена нафте

2 ч

0
Побједа Денвера против Чикага уз 18 поена Јокића

Кошарка

Побједа Денвера против Чикага уз 18 поена Јокића

2 ч

0

Више из рубрике

Група младића претукла Индијца металним шипкама

Хроника

Група младића претукла Индијца металним шипкама

2 ч

0
Дојава о бомби у Дјечијем дому

Хроника

Дојава о бомби у Дјечијем дому

3 ч

0
Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

Хроника

Акција ''Бордер'': Ухапшене четири особе, претреси на више локација

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner