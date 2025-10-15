Рекордан пад цијена нафте

Извор:
Курир
15.10.2025
10:04
Коментари:0
Цијене нафте пале су за два одсто, Брент на 62, а WTI на 58,3 долара по барелу, што је најнижи ниво у пет мјесеци због раста глобалне понуде.
Цијене нафте пале су за два одсто и то Брента на 62 долара по барелу, а америчке сирове нафте WTI на око 58,3 долара по барелу, што је најнижи ниво у посљедњих пет мјесеци.
На то је највише утицала информација према којој је Међународна агенција за енергију (ИЕА) увећала очекивања о расту понуде, пренео је Трејдинг економикс.
ИЕА је повећала тај износ на три милиона барела дневно ове године и 2,4 милиона у 2026. години.
То је аргументовано повећањем производње Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, а исто важи и за Сједињене Америчке Државе.
Кошарка
Побједа Денвера против Чикага уз 18 поена Јокића
У међувремену, агенција је спустила процјене раста потражње на око 700.000 барела дневно за обе године.
ИЕА је упозорила да ће глобалне залихе вјероватно порасти како велике пошиљке сирове нафте буду стизале до кључних чворишта, што је већ евидентно у Кини и САД.
ОПЕК је у понедјељак, у свом мјесечном извештају, саопштио да ће глобална потражња порасти за 1,3 милиона барела дневно ове године и 1,4 милиона у 2026. години, што је позитиван тон.
У међувремену, обновљене трговинске тензије између САД и Кине и, сходно томе, расположење на тржиштима, повећали су притисак на продају, пише Курир.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму