Откривен "тамни див" милион пута већи од Сунца

Тамни див је невидљив голим оком, маса му је милион пута већа од Сунца.
Научници су открили масивни тамни објекат који је потпуно невидљив голим оком, објављено је у часопису "Nature Astronomy".
Загонетни ентитет, који још увијек није именован, има масу милион пута већу од нашег Сунца, али не емитује свјетлост.
Ова међугалактичка "слијепа тачка" налази се на више од 10 милијарди свјетлосних година удаљености, што значи да је посматрамо у вријеме када је универзум био стар само око 6,5 милијарди година, мање од половине своје садашње старости. Ово откриће не само да помјера границе нашег знања, већ и покреће кључна питања о фундаменталној структури космоса.
Пошто тамна материја не емитује нити рефлектује свјетлост, њено директно посматрање је немогуће. Научници су стога морали да прибјегну генијалној методи познатој као гравитационо сочиво.
Овај феномен, који је први предвидио Алберт Ајнштајн, настаје када масивни објекат закривљује простор-вријеме својом гравитацијом, узрокујући да се свјетлост из удаљенијих извора савија око њега, слично као што сочиво прелама свјетлост.
"Потрага за тамним објектима који не емитују свјетлост је очигледно изазовна", рекао је главни аутор студије, Девон Пауел из Института Макс Планк за астрофизику у Њемачкој.
"Пошто их не можемо директно видјети, умјесто тога користимо веома удаљене галаксије као позадинско освјетљење да бисмо тражили њихове гравитационе отиске".
У овом случају, новооткривени објекат је био толико мали (на космичким размерама) да је његов утицај био једва примјетан - манифестујући се као сићушно "сужавање" у искривљеној слици коју је створило много веће гравитационо сочиво, попут суптилне мане у огледалу у Кући смијеха.
Да би ухватили тако слабе сигнале, међународни тим истраживача ослањао се на глобалну мрежу радио-телескопа.
Укључивањем инструмената као што су телескоп Грин Банк у Западној Вирџинији и Вери Лонг Басејн Ареј (ВЛБА) на Хавајима, створили су оно што су описали као "супертелескоп величине Земље".
Повезивањем података са телескопа широм свијета, успјели су да постигну невјероватну резолуцију потребну за откривање суптилних гравитационих ефеката. Процес је такође захтијевао развој напредних рачунарских алгоритама и употребу суперрачунара за обраду огромних количина података.
"На првој слици високе резолуције, одмах смо видјели сужавање гравитационог лука, што је био јасан знак да смо на трагу нечега", објаснио је Џон Мекин са Универзитета у Гронингену, који је водио прикупљање података.
"Само још једна мала група масе између нас и удаљене радио-галаксије могла је изазвати такав ефекат".
Упркос својој маси, која је милион пута већа од Сунца, овај објекат је рекордер.
То је најмањи објекат икада откривен гравитационим сочивима, за фактор од сто. Његова права природа остаје мистерија, а научници разматрају две главне могућности.
Прва је да је то густа група тамне материје, сто пута мања од било које раније откривене. Друга могућност је да је то веома компактна, неактивна патуљаста галаксија.
"Импресивно је достигнуће открити објекат тако мале масе на тако великој удаљености", рекао је коаутор студије Крис Фаснахт, астроном са Универзитета Калифорније у Дејвису.
"Проналажење таквих објеката је кључно за разумијевање природе тамне материје".
Ово откриће пружа снажну подршку водећој космолошкој теорији, познатој као модел "хладне тамне материје". Теорија предвиђа да би се тамна материја требало да групише у гомиле различитих величина, које затим гравитационо привлаче обичну материју и формирају галаксије.
Откриће овог јата се савршено уклапа у број тамних објеката које су научници очекивали да пронађу, потврђујући да су на правом путу. Свако ново откривање помаже у побољшању или оспоравању постојећих теорија о томе како се галаксије формирају. Тим сада наставља да анализира податке како би боље разумео природу овог тамног објекта, а истовремено тражи сличне примјере у другим дијеловима неба.
Потрага за невидљивим тајнама универзума се наставља, пише Б92.
