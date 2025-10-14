Logo

WhatsApp припрема велику промјену која ће корисницима омогућити кориштење платформе без телефонског броја.

Ова опција већ је доступна у тестној верзији за Андроид, али још није познато када ће бити доступна свим корисницима.

Досад је за регистрацију и повезивање с другим корисницима био потребан телефонски број, но у будућности ће WhatsApp, по узору на апликације попут Телеграма и Сигнала, увести корисничка имена. Умјесто дијељења броја телефона, корисници ће моћи ступити у контакт с другим особама уносом њиховог корисничког имена, што би требало повећати приватност.

Иако WhatsApp још није службено објавио датум увођења новости, посљедње тестне верзије за Андроид откривају опцију резервације корисничких имена. Када опција постане доступна свим корисницима, они који резервишу своје име моћи ће га одмах користити.

Постоје правила за избор имена: корисничко име не смије почињати с “www”, мора садржавати барем једно слово (само мала слова су дозвољена), а може укључивати и бројеве и тачке.

Према процјенама портала ГСМ Арена, проћи ће још неколико мјесеци прије него што опција буде службено доступна. До тада корисници могу размислити о имену које желе и припремити се да га резервишу. С обзиром на више од 3 милијарде активних корисника WхатсАппа, популарна и учестала имена вјероватно ће брзо бити заузета.

