ОпенАИ покреће апликације унутар ЧетГПТ-а

14.10.2025

12:40

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Корисници ЧетГПТ ће моћи да приступе интерактивним апликацијама као што су Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow и Canva. ОпенАИ такође покреће преглед Аппс СДК, а сам алат је намијењен програмерима за креирање ових апликација.

ОпенАИ покушава да изгради екосистем апликација око свог водећег АИ производа. Ово лансирање слиједи након што је ОпенАИ покушао да омогући програмерима да креирају интерактицне апликације што је случај ГПТ продавницом.

За разлику од тог производа, који је био засебна продавница апликација, лансирање у понедјељак ставља апликације директно у ЧетГПТ одговоре и омогућава корисницима да позивају алате трећих страна у својим свакодневним разговорима.

То ствара боље услове за програмере када желе да дистрибуцију апликација које креирају и циљ да створи богатије искуство за кориснике за ЧетГПТ.

ЧетГПТ ће уједно приказивати и релевантне апликације када би могле бити корисне кориснику. Ако неко затражи плејлисту за забаву овог викенда, ЧетГПТ може позвати апликацију Спотифи у разговору.

ОпенАИ каже да ће у будућности апликације попут Uber, AllTrails, Instacart, DoorDash ће такође бити доступне у ЧетГПТ.

Нови систем је саграђен на Model Context Protocol (MCP), који омогућава програмерима да повежу своје изворе података са АИ системом.

ЧетГПТ апликације такође могу да покрећу кације и приказују потпуно интерактиван кориснички интерфејс у одговорима четбота.

Одређене апликације могу да приказују видео записе у ЧетГПТ који ће бити закачени на врх веб странице и могу да се мијењају на основу захтјева корисника.

Нове функције ЧетГПТ појавиће се ускоро за кориснике широм свијета, преноси "ПЦпресс".

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

