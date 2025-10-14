Logo

Грчка потпуно блокирана

Грчка потпуно блокирана
У Грчкој је данас дошло до масовног штрајка: бродови су остали усидрени у лукама, а жељезнички саобраћај је потпуно обустављен, након што су радници јавног и приватног сектора одлучили да обуставе рад у знак протеста против предложених реформи радног законодавства. Реформе предвиђају продужење радног времена на 13 сати у приватном сектору.

Ово је већ други штрајк у мјесец дана, а његов термин је пажљиво усклађен са расправом и гласањем у парламенту о нацрту закона који ће се одржати ове недјеље. Радници, укључујући болничке љекаре и новинаре јавних медија, планирају да у подне марширају ка парламенту заједно са другим демонстрантима.

Приједлог закона послодавцима омогућава већу флексибилност у краткорочном запошљавању, продужавање радног времена и мијења правила о годишњем одмору у приватном сектору. Влада тврди да ће овим законом тржиште рада постати ефикасније и флексибилније, истовремено штитећи раднике од отказа ако одбију да раде прековремено.

Синдикати, међутим, упозоравају да закон озбиљно угрожава права радника, укида осмочасовно радно вријеме и смањује преговарачку моћ запослених, у земљи гдје су просјечне плате и даље ниске у поређењу са другим чланицама ЕУ, иако су након дужничке кризе од 2009. до 2018. године примјетни раст плата и пад незапослености.

Подаци Еуростата показују да је куповна моћ Грка међу најнижима у Европској унији. Главни грчки синдикати, АДЕДY и ГСЕЕ, у заједничком саопштењу истичу: умјесто да се повећавају приходи радника и јачају јавне услуге, влада се одлучује на законско прописивање рада у корист послодаваца и уводи исцрпљујуће радно вријеме.

Грчка

Штрајк

