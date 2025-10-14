Хорор: Возач покосио мајку и дјевојчицу у колицима

Извор:
Телеграф
14.10.2025
12:28
Коментари:0
Жена (35) је погинула, а њена кћеркица (2) је тешко повријеђена када је на њих налетело возило док су прелазиле пјешачки прелаз у Букурешту. Од силине ударца жена је одбачена, гдје су је затим ударила још два возила, саопштила је полиција.
До трагедије је дошло у понедјељак на пјешачком прелазу у Букурешту. Према писању медија, за воланом BMW-a је био 20-годишњи младић, а полиција је отворила истрагу и истражује могућност прекорачења брзине, с обзиром да се младић на друштвеним мрежама хвалио како вози преко 240 километара на сат.
Жена која је погинула у несрећи је од ударца BMW-a одбачена у супротном смјеру, гдје су је ударила још два возила, саопштила је полиција.
"Након досадашњег истражног поступка спроведеног на лицу мјеста, утврђено је да су, поред возила које је првобитно ударило два пјешака, у саобраћајном догађају учествовала још два возила у колони која је чекала, у супротном смјеру саобраћаја. Из извршених провјера је утврђено да је, након првобитног удара, жртва, 35-годишња жена, одбачена у супротном смјеру, где су је ударила још два возила", саопштила је Бригада за путеве престонице.
Сва три возача су, према законским одредбама, приведена у Национални институт за судску медицину ради узимања биолошких узорака.
Камере су снимиле тренутак несреће, а на снимцима се види како жена гура колица преко пјешачког прелаза, када одједном наилази BMW и удара их. Извор из полиције је рекао да су колица са дјететом одбачена 30 метара даље.
Возач BMW-a је ухапшен и одређено му је задржавање.
