Logo

Хорор: Возач покосио мајку и дјевојчицу у колицима

Извор:

Телеграф

14.10.2025

12:28

Коментари:

0
Хорор: Возач покосио мајку и дјевојчицу у колицима
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Жена (35) је погинула, а њена кћеркица (2) је тешко повријеђена када је на њих налетело возило док су прелазиле пјешачки прелаз у Букурешту. Од силине ударца жена је одбачена, гдје су је затим ударила још два возила, саопштила је полиција.

До трагедије је дошло у понедјељак на пјешачком прелазу у Букурешту. Према писању медија, за воланом BMW-a је био 20-годишњи младић, а полиција је отворила истрагу и истражује могућност прекорачења брзине, с обзиром да се младић на друштвеним мрежама хвалио како вози преко 240 километара на сат.

Жена која је погинула у несрећи је од ударца BMW-a одбачена у супротном смјеру, гдје су је ударила још два возила, саопштила је полиција.

беба-09092025

Породица

Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

"Након досадашњег истражног поступка спроведеног на лицу мјеста, утврђено је да су, поред возила које је првобитно ударило два пјешака, у саобраћајном догађају учествовала још два возила у колони која је чекала, у супротном смјеру саобраћаја. Из извршених провјера је утврђено да је, након првобитног удара, жртва, 35-годишња жена, одбачена у супротном смјеру, где су је ударила још два возила", саопштила је Бригада за путеве престонице.

Сва три возача су, према законским одредбама, приведена у Национални институт за судску медицину ради узимања биолошких узорака.

Сабор-геодети

Друштво

Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака

Камере су снимиле тренутак несреће, а на снимцима се види како жена гура колица преко пјешачког прелаза, када од‌једном наилази BMW и удара их. Извор из полиције је рекао да су колица са дјететом одбачена 30 метара даље.

Возач BMW-a је ухапшен и одређено му је задржавање.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

preminula djevojčica

preminula žena

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

Породица

Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

1 ч

0
УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

Здравље

УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

1 ч

0
Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

Тенис

Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

1 ч

0
Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Регион

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

2 ч

0

Више из рубрике

Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

Свијет

Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

2 ч

0
Доналд Трамп у Египту

Свијет

Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)

4 ч

0
Путин: Руски и страни стручњаци разматрају проблеме енергетског сектора

Свијет

Путин: Руски и страни стручњаци разматрају проблеме енергетског сектора

4 ч

0
Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

Свијет

Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

06

Акција "Петља": Ухапшено седам особа

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner