Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

Извор:
Танјуг
14.10.2025
12:16
Коментари:0
Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале WTA турнира у Осаки у дублу пошто је са Румунком Жаклин Кристијан побиједила Пољакињу Катаржину Питер и Јапанку Нао Хибино резултатом 2:0 (6:3, 6:4).
Меч је трајао сат и 12 минута. У оба сета Даниловић и Кристијан су правиле по два брејка а губиле по један сервис и тако стигле до побједе и четвртфинала.
Противнице Српкињи и Румунки у четвртфиналу биће Украјинка Надија Киченок и Јапанка Макото Ниномија, преноси Танјуг.
