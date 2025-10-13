Ђоковић задржао пето мјесто на табели

13.10.2025
10:28
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је пето мјесто на најновијој АТП листи, док је Шпанац Карлос Алкарас и даље први.
Ђоковић има 4.580 бодова, а Алкарас 11.340 бодова.
Италијан Јаник Синер други је тенисер свијета са 10.000 бодова, Нијемац Александар Зверев налази се на трећој позицији са 5.930, док је Американац Тејлор Фриц четврти са 4.645.
На шестом мјесту је Американац Бен Шелтон, седми је Аустралијанац Алекс де Минор, осми Италијан Лоренцо Музети, девети је Британац Џек Дрејпер, а на 10. позицији се налази Рус Карен Хачанов.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић покварио је пласман за двије позиције и тренутно се налази на 49. месту на АТП листи са 1.066 бодова.
Хамад Међедовић је поправио пласман за једну позицију и сада је 64. играч свијета са 877 поена, а Ласло Ђере је напредовао за три мјеста и од данас је 79. на АТП листи са 776 бодова.
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму