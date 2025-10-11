Logo

Откривено шта је Валентин Вашеро рекао Ђоковићу на мрежи

11.10.2025

Валентин Вашеро и Новак Ђоковић - Мастерс Шангај
Новак Ђоковић је на поражен у полуфиналу Шангаја, а 204. тенисер свијета Валентин Вашеро је на мрежи добио лијепе ријечи од најбољег свих времена.

"Заслужио си, играо си добро и тако и настави", рекао је Новак њему, али му Валентин није остао дужан.

И тенисер који наступа под бојама Монака имао је јако лијепе ријечи за нашег најбољег тенисера, који му је на мрежи удијелио неколико комплимената.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

Поред тога, пожелио му је да ипак не иде у пензију, већ да се и даље задржи на терену.

"Велико је задовољство играти барем једном против тебе. Надам се да нећеш у пензију", изјавио је Вашеро, који ће се у финалу састати са Артуром Риндернехом из Француске, који је побиједио Данила Медведева у другом мечу полуфинала.

Вашеро је трећи најгоре рангирани тенисер који је савладао Ђоковића на великим турнирима.

