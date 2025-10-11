Откривено шта је Валентин Вашеро рекао Ђоковићу на мрежи

Извор:
11.10.2025
18:12
Новак Ђоковић је на поражен у полуфиналу Шангаја, а 204. тенисер свијета Валентин Вашеро је на мрежи добио лијепе ријечи од најбољег свих времена.
"Заслужио си, играо си добро и тако и настави", рекао је Новак њему, али му Валентин није остао дужан.
И тенисер који наступа под бојама Монака имао је јако лијепе ријечи за нашег најбољег тенисера, који му је на мрежи удијелио неколико комплимената.
Поред тога, пожелио му је да ипак не иде у пензију, већ да се и даље задржи на терену.
"Велико је задовољство играти барем једном против тебе. Надам се да нећеш у пензију", изјавио је Вашеро, који ће се у финалу састати са Артуром Риндернехом из Француске, који је побиједио Данила Медведева у другом мечу полуфинала.
Вашеро је трећи најгоре рангирани тенисер који је савладао Ђоковића на великим турнирима.