Logo

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

Извор:

РТРС

11.10.2025

17:38

Коментари:

0
Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима
Фото: АТВ

Обама је 2009. добио Нобелову награду не за оно што је урадио - већ за оно што су се надали да ће урадити. Испоставило се да су се надали узалуд, навео је предсједник Српске Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је навео да је у Обамином мандату свијет горио.

"У његовом мандату свијет је горио - Авганистан, Либија, Сирија, Ирак, Јемен... Процјене говоре да је у тим ратовима страдало више од пола милиона људи, а милиони су расељени. И све то под руком човјека који је већ имао Нобелову награду. Са друге стране, предсједник САД Доналд Трамп је отворио преговоре о свим тешким сукобима. Једини предсједник који покушава да заустави све велике ратове који трају. Човјек који је након споразума Израела и арапских земаља на путу да врати мир у Газу. Јача сарадњу и дијалог са свима, умјесто да са свима тражи конфликт", навео је Додик.

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Филипине

Ако је Обама добио једну награду, каже Додик, Трамп је заслужио двије - једну за мир који доноси, а другу за храброст јер се супротставља силама које знају да говоре само језиком рата.

"Данас се види да су се његовог повратка плашили само они који су навикли да егзистирају на туђим несрећама које изазивају и потпирују. Плашили су се не знајући да је Трамп све вријеме био ту - у политици разума, суверенитета и мира, у борби против лицемјерја. И Република Српска је таква увијек била и биће ту - спремна да подржи свакога ко се усуди да мисли и дјелује својом главом, не одустајући никада од правде, мира и стабилности", закључио је Додик преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

Barak Obama

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Филипине

Свијет

Снажан земљотрес погодио Филипине

18 мин

0
Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

Хроника

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

21 мин

0
Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

Занимљивости

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

29 мин

0
Пун камион гума истоварен у Врбас

Бања Лука

Пун камион гума истоварен у Врбас

42 мин

0

Више из рубрике

Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса

Република Српска

Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса

1 ч

1
Кошарац: Потписан споразум вриједан 2,5 милиона евра за производњу зелене и здраве хране

Република Српска

Кошарац: Потписан споразум вриједан 2,5 милиона евра за производњу зелене и здраве хране

2 ч

0
Додик коментарисао Вукановићеву жалбу и одлуку Суда

Република Српска

Додик коментарисао Вукановићеву жалбу и одлуку Суда

4 ч

1
''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Република Српска

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

38

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

17

32

Снажан земљотрес погодио Филипине

17

29

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

17

21

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

17

08

Пун камион гума истоварен у Врбас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner