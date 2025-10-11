Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

Обама је 2009. добио Нобелову награду не за оно што је урадио - већ за оно што су се надали да ће урадити. Испоставило се да су се надали узалуд, навео је предсједник Српске Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је навео да је у Обамином мандату свијет горио.

"У његовом мандату свијет је горио - Авганистан, Либија, Сирија, Ирак, Јемен... Процјене говоре да је у тим ратовима страдало више од пола милиона људи, а милиони су расељени. И све то под руком човјека који је већ имао Нобелову награду. Са друге стране, предсједник САД Доналд Трамп је отворио преговоре о свим тешким сукобима. Једини предсједник који покушава да заустави све велике ратове који трају. Човјек који је након споразума Израела и арапских земаља на путу да врати мир у Газу. Јача сарадњу и дијалог са свима, умјесто да са свима тражи конфликт", навео је Додик.

Ако је Обама добио једну награду, каже Додик, Трамп је заслужио двије - једну за мир који доноси, а другу за храброст јер се супротставља силама које знају да говоре само језиком рата.

"Данас се види да су се његовог повратка плашили само они који су навикли да егзистирају на туђим несрећама које изазивају и потпирују. Плашили су се не знајући да је Трамп све вријеме био ту - у политици разума, суверенитета и мира, у борби против лицемјерја. И Република Српска је таква увијек била и биће ту - спремна да подржи свакога ко се усуди да мисли и дјелује својом главом, не одустајући никада од правде, мира и стабилности", закључио је Додик преноси РТРС.