Logo

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

Извор:

Агенције

11.10.2025

17:29

Коментари:

0
Синоћ у једном од најпознатијих чачанских клубова одиграла се права драма када је у локал ушао мушкарац са пиштољем и метком у цијеви.

Мушкарац који је ушао у локал у Чачку са пиштољем који је имао метак у цијеви од раније је познат полицији.

"Ријеч је о особи која је више пута осуђивана, а која је прије око два мјесеца виђена са оружјем и у једном локалу на обали Мораве", каже извор упознат са случајем.

Полиција је одмах стигла на лице мјеста и ухапсила мушкарца, који је задржан до одлуке тужилаштва.

Он ће ускоро бити саслушан, а о даљим мјерама одлучиће надлежни органи.

За другим учесником инцидента, који је побјегао са лица мјеста, полиција интензивно трага, а његово хапшење се очекује ускоро.

Čačak

incident

