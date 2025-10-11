Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

Извор:
11.10.2025
17:29
Синоћ у једном од најпознатијих чачанских клубова одиграла се права драма када је у локал ушао мушкарац са пиштољем и метком у цијеви.
Мушкарац који је ушао у локал у Чачку са пиштољем који је имао метак у цијеви од раније је познат полицији.
"Ријеч је о особи која је више пута осуђивана, а која је прије око два мјесеца виђена са оружјем и у једном локалу на обали Мораве", каже извор упознат са случајем.
Полиција је одмах стигла на лице мјеста и ухапсила мушкарца, који је задржан до одлуке тужилаштва.
Он ће ускоро бити саслушан, а о даљим мјерама одлучиће надлежни органи.
За другим учесником инцидента, који је побјегао са лица мјеста, полиција интензивно трага, а његово хапшење се очекује ускоро.
