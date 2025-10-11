Угушила бебу и бацила је на гробље: Одложено суђење чедоморки

Извор:
Мајци (45) која је окривљена да се породила након дочека Нове године у Великом Градишту, а онда убила бебу и бацила тијело на гробље, одложено је суђење.
У Основном суду у Великом Градишту је одложен главни претрес, али је донијета одлука да се одраде додатна вештачења.
"Очекује се у наредном периоду поред саслушања свједока, да се достави и нека додатна документација, односно вјештачење које ће помоћи у предмету који се води пред Основним судом у Великом Градишту", наводи извор Курира.
Подсјетимо, злочин се открио двије недеље касније, када је мајци шесторо дјеце позлило услед бројних компликација. Љекари у Општој болници у Пожаревцу утврдили су да се недавно породила, али да дијете није евидентирано, о чему су одмах обавјештени полиција и надлежно тужилаштво. Након истраге Основно јавно тужилаштво у Великом Градишту 30. априла подигло је оптужницу против осумњичене жене.
Окривљена је признала да је починила злочин, а потом детаљно описала како је и гдје однијела дјевојчицу коју је тек родила.
"Полицијски службеници су одмах отишли на гробље надомак Великог Градишта, које се налази у близини породичног дома њене мајке. Тамо су пронашли торбу у којој је било умотано новорођенче, мртво. На прошлом рочишту окривљена је изјавила да није крива, а потом изговорила: "За све су криви моја мајка и син!" Сви су били изненађени овом изјавом окривљене. Иначе, мајка осумњичене искористила је законско право да не свједочи - подсјећа извор.
Она је 1. јануара 2025. године родила живу кћерку коју је након порођаја увила у гардеробу и пешкир, а затим новорођенче ставила у торбу коју је затим везала. Торбу је однијела на њиву у близини сеоског гробља. Дјевојчица се усљед недостатка ваздуха угушила.
Тужилаштво је уз оптужни акт предложило и висину казне, а то је најмање двије године затвора за кривични дјело које је починила. Иначе, за ово кривично дјело може бити осуђена највише на пет година затвора.
