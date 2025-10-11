Дјечаку (13) аутомобил прешао преко ноге на пјешачком прелазу

Извор:
Телеграф
11.10.2025
14:25
Саобраћајна незгода догодила се данас око 10.30 часова на Видиковцу на раскрсници улица Патријарха Јоаникија и Видиковачки венац, а једно дијете (13) је повријеђено.
Како Телеграф.рс незванично сазнаје, незгода се догодила када је дјечак прелазио коловоз на обиљеженом пјешачком прелазу, а аутомобил је точком прешао преко његовог стопала.
На лице места одмах су стигли припадници полиције и љекари Хитне помоћи, који су дјечака превезли на Институт за мајку и дијете.
Како су очевици навели, све се догодило јако брзо, а тинејџеру је одмах пружена помоћ.
- Надам се да је дјечак добро, било је страшно - навела је једна пролазница.
Возач је, како Телеграф.рс сазнаје, остао на лицу мјеста како би сачекао полицију.
Полиција је обавила увиђај, а истрага је у току која би требало да расвијетли све околности овог догађаја.
