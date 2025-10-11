У Зворнику страдао истраживач из Америке

Аутор:Огњен Матавуљ
11.10.2025
10:43

Зворничка полиција идентификовала је мушкарца који је пронађен мртав на литици испод Кула Града и утврђено је да се ради о Брусу Бертранду, држављанину Сједињених Америчких Држава, сазнаје АТВ.
Први резултати истраге указују да је Бертранд највјероватније страдао несрећним случајем, усљед пада с висине, али се тачне околности пада и узрок смрти и даље истражују.
”Досадашња истрага указује да се ради о истраживачу, који је дуже вријеме боравио у БиХ и обилазио њене знаменитости, а посебно тврђаве. У Зворнику је изнајмио стан на дан, али се у вријеме одјаве није јавио власницима, што им је било сумњиво. Они су то пријавили полицији и од тада се водио као нестала особа за којом се трагало”, каже извор АТВ-а.
Он појашњава да је тијело јуче пронашао В.Д.К.Е (30) из Белгије, који се с кампером такође налазио на пропутовању у БиХ.
”У близини Кула Града постоји уцртана стаза и омањи видиковац на неприступачном терену, на који је и Белгијанац дошао како би направио атрактивне фотографије. На тој локацији он је уочио тијело и све пријавио полицији”, појашњава саговорник АТВ-а.
Према његовим ријечима вјерује се да је Бертранд страдао у понедјељак. Наиме, власници стана на дан су му тада носили чисте пешкире, за које се испоставило да их није ни користио. Такође, у његовом фотоапарату посљедње фотографије су сачињене у понедјељак ујутро.
Међу личним стварима пронађени су његови документи, као и свеска у којој је записивао шта је све обишао до сада и шта је још намјеравао да посјети у БиХ. У Зворник је наводно дошао након обиласка Високог. На профилу на друштвеним мрежама Бертранд је објављивао на десетине фотографија са свог пропутовања по БиХ из којих се види да је раније обилазио Врело Босне, стећке, Сарајево, Тузлу, Добој, Брчко...
Из ПУ Зворник саопштено је да је полиција јуче у вечерњим часовима запримила пријаву да је на литици између Дивча и Зворника, испод Кула Града пронађено тијело непознате особе.
”Полицијски службеници ПС Зворник поступили су по запримљеној пријави и изашли на лице мјеста, те исто обезбједили до доласка увиђајне екипе. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Увиђај је у току”, саоптштено је из полиције.
