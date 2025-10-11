Logo

Тинејџер (16) примљен у Ургентни центар: Тврди да је избоден ножем насред улице

Телеграф

11.10.2025

07:57

Тинејџер (16) примљен у Ургентни центар: Тврди да је избоден ножем насред улице
Фото: Танјуг

Шеснаестогодишњи тинејџер примљен је ноћас у Ургентни центар са повредама за које тврди да су настале усљед напада ножем на београдској општини Вождовац.

Младић (16) је током ноћи збринут у дежурној медицинској установи, а према незваничним информацијама, тврди је да је нападнут и убоден на улици. Детаљи наводног напада на Вождовцу, укључујући тачну локацију и околности под којима се инцидент догодио, за сада нису познати јавности.

новац-02102025

Економија

Министарство најавило: Грађанима Српске почиње исплата камата

Истрага је у току, а полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог догађаја.

Тренутно нема информација о тежини повреда младића, као ни о томе да ли је нападач, или више њих, идентификован и ухапшен.

Подсјетимо, сличан случај убадања у коме је учествовао малољетник догодио се 28. септембра у Београду код популарног сплава у Београду. Тада је избила туча, а момак Л.Т. (18) задобио је тешке тјелесне повреде опане по живот. Полиција из општине Стари град брзо је расвијетлила случај и ухапсила петорицу учесника, међу којима се налази и један малољетник од 15 година.

Ухапшено је једно лице због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело убиство у покушају и оно је уз кривичну пријаву приведено Вишем јавном тужилаштву Одјељења за малољетнике у Београду.

kupus pixabay

Економија

Цијене варирају: Гдје је најисплативије купити купус у Бањалуци

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело учествовање у тучи ухапшени су М.Н. (21), Ј.М. (21), В.Ћ. (19) и А.П. (22) и њима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Првом основном јавном тужилаштву у Београду.

Такође, против једног лица ће бити поднијета кривична пријава у редовном поступку, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело учествовање у тучи.

