Цијене варирају: Гдје је најисплативије купити купус у Бањалуци

Извор:
АТВ
11.10.2025
07:30
Коментари:0
Сезона кисељења купуса је кренула, тако да ово поврће постаје једна од најтраженијих роба на зеленим пијацама.
Зато не чуди што се домаћице, тренутно, више него раније интересују за његову цијену.
Србија
Покушај отмице српске дјевојчице у Малом Звечану
На бањалучкој Тржници килограм купуса кошта 1,5 КМ, док цијена овог поврћа на Зеленој пијаци у Бијељини износи 1 КМ.
Прошле године, просјечна цијена купуса на зеленим пијацама у Српској у октобру је износила 1,4 КМ, показује званична статистика.
Кад је ријеч о маркетима, купус се може наћи за 0,6 КМ по килограму.
Преко огласа, нуде се вреће од 11-12 килограма, по цијени од 10 КМ, што значи да килограм у овој варијанти дође неких 85-90 фенинга.
Из Удружења повртара Српске недавно су саопштили да пољопривредници купус продају од 0,20 до 0,25 КМ по килограму, што је, како су нагласили, економски неисплатива цијена.
Тенис
Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем: Волим то
Поручили су да је јесењи купус у Републици Српској изузетног квалитета, те да га има више него што тржиште, тренутно, може да прими. Надају се да би већ ових дана могли да постигну бољу цијену, кад сезона кисељења купуса узме више маха.
У маркетима, пола килограма футошког киселог купуса рибанца кошта 3,5 КМ, док за килограм киселог купуса у главици треба издвојити 3 КМ, пише "Српскаинфо".
Најновије
Најчитаније
12
45
12
39
12
36
12
30
12
28
Тренутно на програму