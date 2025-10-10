Logo

Црвена звезда уз драму покорила Истанбул

Извор:

Агенције

10.10.2025

22:38

Коментари:

0
Фенербахче-Црвена звезда
Фото: Screenshot

Кошаркаши Црвене звезде вечерас су у Истанбулу савладали екипу Фенербахче 86:81 у оквиру трећег кола Евролиге и остварили прву побједу у овој сезони.

Црвено-бијели су водили током цијеле утакмице, имали су у два наврата и 13 кошева предности.

Фенербахче је успио у самом финишу да се примакне у пенал серији на три коша заостатка, што ипак није било довољно за преокрет.

Чима Монеке је био херој побједе Звезде са 20 поена и 12 скокова, док је новајлија Донатас Мотијунас меч завршио са 13 поена и шест скокова, Тајсон Картер је имао 15 поена, два скока и три асистенције, Џордан Нвора 11 поена, а Коди Милер-Мекинтајер 10 поена, три скока и седам асистенција.

Кошаркаши Звезде су овим тријумфом трећу годину заредом побиједили турски тим у "Улкер Арени" у Истанбулу.

Звезда сада има скор од једне побједе и два пораза.

КК Црвена звезда

Fenerbahče

Евролига

