Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

Извор:

Агенције

10.10.2025

10:01

Коментари:

0
Џејсон Тејтум обавијестио је Бостон Селтиксе да жели да игра у предстојећој сезони.

Најбољи играч шампиона из 2024. покидао је Ахилову тетиву у мају па се очекивало да пропусти цијелу наредну сезону.

Из Селтикса су истицали да се Тејтум неће вратити на паркет док се у потпуности не опорави.

Међутим, свега 150 дана након тешке повреде, Тејтум не само да тренира, већ и закуцава!

То је невјероватна ствар с обзиром да се Ахилова тетива посебно напреже приликом скакања.

До сада се у НБА историји ниједан играч са том повредом није вратио на паркет за мање од годину дана.

Тејтум има 27 година, био је трећи пик на драфту 2017, а са Селтиксима је освојио титулу 2024.

Шест пота је био Ол-стар, 2023. и МВП Ол-стар меча, четири пута у најбољој петорци лиге.

Са репрезентацијом САД има два олимпијска злата, из Токија и Париза.

