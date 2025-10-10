Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

Извор:
10.10.2025
Џејсон Тејтум обавијестио је Бостон Селтиксе да жели да игра у предстојећој сезони.
Најбољи играч шампиона из 2024. покидао је Ахилову тетиву у мају па се очекивало да пропусти цијелу наредну сезону.
Из Селтикса су истицали да се Тејтум неће вратити на паркет док се у потпуности не опорави.
Међутим, свега 150 дана након тешке повреде, Тејтум не само да тренира, већ и закуцава!
То је невјероватна ствар с обзиром да се Ахилова тетива посебно напреже приликом скакања.
Must be the shoes 👀🔥 pic.twitter.com/SQsxrWDAkX— Jayson Tatum (@jaytatum0) October 9, 2025
До сада се у НБА историји ниједан играч са том повредом није вратио на паркет за мање од годину дана.
Тејтум има 27 година, био је трећи пик на драфту 2017, а са Селтиксима је освојио титулу 2024.
Шест пота је био Ол-стар, 2023. и МВП Ол-стар меча, четири пута у најбољој петорци лиге.
Са репрезентацијом САД има два олимпијска злата, из Токија и Париза.
