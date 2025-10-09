Logo

Борац спреман за Зрињски, побједа у Подгорици подигла самопоуздање

Извор:

АТВ

09.10.2025

20:21

Фото: АТВ

Кошаркаши Борца нису могли да пожеле бољи почетак сезоне. Побједа у Подгорици на старту АБА 2 лиге велики је вјетар у леђа за наредне изазове, а први је већ за викенд против Зрињског на отварању Првенства БиХ. Свјесни су "црвено-плави" да увијек има простора за напредак, а из меча са Подгорицом извукли су важне поуке.

Екипа је током љета претрпјела значајне промјене стигао је велики број нових играча, па се још увијек тражи права хемија на терену. Ипак, атмосфера у екипи је сјајна, а тренер Марко Шћекић наглашава да је најважније да се види напредак из утакмице у утакмицу и да је потребно још мало времена како би све „легло на своје".

Времена за одмор нема, у Борцу су се већ увелико окренули за окршај са Зрињским. Бањалучани желе да наставе у истом ритму и потврде добар старт сезоне.

Црвено-плави пут Мостара крећу сутра. Утакмица је на програму у суботу од 20 часова.

