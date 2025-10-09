Евролига казнила Партизан!

09.10.2025
09:33
Коментари:0
Кошаркаши Партизана дочекују Анадолу Ефес у трећем колу Евролиге, а уочи меча стигле су лоше вијести за црно-бијеле - Евролига је казнила Парни ваљак!
Наиме, дисциплинска комисија елитног европског такмичења казнила је Партизан због инцидента током сусрета у другој рунди против Олимпије из Милана, а црно-бијели ће на име казне морати да плате 13.000 евра.
Најватренији навијачи Партизана су били нервозни, посебно када су њихови изабраници дошли до напете и неизвјесне завршнице, па су најдебљи крај извукли главни арбитри. Понашање присталица црно-бијелих прокоментарисао је јуче на конференцији за медије и тренер тима Жељко Обрадовић.
Фудбал
Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде
''Имам поруку за наше најбоље навијаче. Сезона је тек почела, морамо да будемо мирни, морамо да схватимо да смо добили лиценцу на три године. Не бих волио да се понављају ситуације из посљедња два минута, да падају папирићи или шта већ, јер то није добро за клуб. Ако волимо Партизан онда морамо то да промјенимо. Ми смо сви пролазни, Партизан остаје. Ја нећу бити више тренер, али ћу сједити негдје и навијати. Нека навијачи бодре клуб, било је још нечега са чиме се ја не слажем. Ко год хоће може да дође да поприча са мном и управом. Немојте да се неки други људи наслађују нашим проблемима. Ми смо породица и проблеме рјешавамо унутар ње. Од навијача све зависи, они су највреднија ствар коју овај клуб има'', рекао је Обрадовић.
Кошарка
21 ч0
Фудбал
3 д0
Остали спортови
3 д0
Кошарка
4 д0
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму