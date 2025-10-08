Обрадовић потврдио - Партизан тражи центар

Извор:
Жељко Обрадовић, тренер Партизана, најавио је утакмицу против Ефеса.
Црно-бијели ће у трећем колу Евролиге у четвртак од 20.45 часова у Београду играти против екипе из Истанбула.
Партизан и Ефес су у прве двије утакмице забиљежили по побједу и пораз.
"Ефес има озбиљан квалитет. Игор Кокошков се вратио у европску кошарку и одмах се види његов рукопис, начин на који екипа игра. Снага тима су спољни играчи: Вајлер-Беб, Ларкин и Кординије који почињу меч, а на клупи су Бубоа, Лојд, видјећемо да ли ће играти и Доужер, кога добро познајемо", рекао је Жељко Обрадовић и додао:
"Имају два висока играча, Кај Џонса и Папајаниса, који су различити типови. Папајанис је више ‘пик-ен-поп’ играч. Морамо да будемо концентрисани послије тајм-аута, ту се крију кључни моменти утакмице".
Поручио је да је здравствена ситуација у екипи добра и потврдио да је у току потрага за појачањем на позицији центра.
"Идеја да доведемо још једног центра постоји јер смо имали три повријеђена играча. Ритам је изузетно захтјеван - играмо, па путујемо у Сплит, затим у Мадрид, па против Басконије... Потребно је водити рачуна о минутажи, зато сам ротирао против Крке".
Демантовао је да се трага и за новим беком.
"Не знам ко пише такве ствари. Рекао сам да размишљамо само о високом играчу. Ко пласира те информације, нека настави, али то једноставно није тачно", поручио је Жељко Обрадовић.
