Обрадовић потврдио - Партизан тражи центар

Извор:

Курир

08.10.2025

14:42

Коментари:

0
Жељко Обрадовић, тренер Партизана, најавио је утакмицу против Ефеса.

Црно-бијели ће у трећем колу Евролиге у четвртак од 20.45 часова у Београду играти против екипе из Истанбула.

Партизан и Ефес су у прве двије утакмице забиљежили по побједу и пораз.

"Ефес има озбиљан квалитет. Игор Кокошков се вратио у европску кошарку и одмах се види његов рукопис, начин на који екипа игра. Снага тима су спољни играчи: Вајлер-Беб, Ларкин и Кординије који почињу меч, а на клупи су Бубоа, Лојд, видјећемо да ли ће играти и Доужер, кога добро познајемо", рекао је Жељко Обрадовић и додао:

КК Црвена Звезда

Кошарка

Звезда добила новог тренера?

"Имају два висока играча, Кај Џонса и Папајаниса, који су различити типови. Папајанис је више ‘пик-ен-поп’ играч. Морамо да будемо концентрисани послије тајм-аута, ту се крију кључни моменти утакмице".

Поручио је да је здравствена ситуација у екипи добра и потврдио да је у току потрага за појачањем на позицији центра.

"Идеја да доведемо још једног центра постоји јер смо имали три повријеђена играча. Ритам је изузетно захтјеван - играмо, па путујемо у Сплит, затим у Мадрид, па против Басконије... Потребно је водити рачуна о минутажи, зато сам ротирао против Крке".

Демантовао је да се трага и за новим беком.

"Не знам ко пише такве ствари. Рекао сам да размишљамо само о високом играчу. Ко пласира те информације, нека настави, али то једноставно није тачно", поручио је Жељко Обрадовић.

(Курир)

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Сутра и прекосутра дератизација обала ријека, паркова и зелених површина

16

13

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

16

07

Предложен закон о забрани бурке и никаба

16

05

Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

15

55

Ухапшени Турци, актери отмице у Будви

