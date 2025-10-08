Леброн пропушта цијеле припреме Лејкерса

Извор:
Б92
08.10.2025
10:51
Коментари:0
Након вијести да се Леброн Џејмс ипак не повлачи из кошарке – иако је то наговијестио у објави на друштвеним мрежама која се на крају испоставила као најава пословног партнерства – звијезда Лејкерса би могла да одсуствује са терена још неко вријеме.
Џејмс, који има иритацију нерва мишића задњице (gluteus maximus), "вјероватно" ће пропустити цијелу предсезону, према наводима Шамса Чараније са ЕСПН-а.
Џејмс није играо од почетка припремних мечева због исте повреде, али је почео да појачава интензитет тренинга, наводи Чаранија.
Ипак, главни циљ је да четвороструки НБА шампион буде спреман за прву утакмицу регуларне сезоне.
Кошарка
Леброн прљавим триком преварио читав свијет: Изазвао бијес фанова
Лејкерси до тада имају још четири предсезонска меча, прије него што се 21. октобра састану са Вориорсима.
То свакако није идеална ситуација ни за Џејмса ни за Лејкерсе, али то је реалност када се ослањате на играча који има 40 година, а и даље је кључни дио тима.
LeBron James is getting a lot of heat for this video of him training. pic.twitter.com/W1hHC0AfXz— Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) August 15, 2025
Џејмс посљедњих година све више приоритизује своје здравље. Тренер Џеј-Џеј Редик је прије почетка припрема рекао да ће Лејкерси бити много опрезнији када је у питању Џејмсово оптерећење пред сезону.
Кошарка
Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ
Упркос томе што улази у своју 23. НБА сезону, Џејмс и даље игра на елитном нивоу, што је без преседана с обзиром на количину утакмица и оптерећења током каријере.
Ипак, у посљедњих 5-6 година често се суочавао са повредама стопала, зглоба и листа, због којих је повремено одсуствовао.
Приступ "опреза" дјелује као најразумније рјешење. Али ако не одигра ниједну предсезонску утакмицу, мораће да уђе у ритам током регуларне сезоне, што није идеално.
Фудбал
Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу
Ако постоји играч који то може да изведе, то је свакако Џејмс. Ипак, с обзиром на његове године, можда ће му требати времена да "скине рђу".
Ситуација је и даље промјенљива, па постоји шанса да одигра неколико минута у посљедњем припремном мечу Лејкерса, 17. октобра.
Али ако се испостави да ће повреда утицати и на почетак регуларне сезоне, то би могло бити забрињавајуће за Лејкерсе.
(б92)
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму