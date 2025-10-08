Logo

Леброн прљавим триком преварио читав свијет: Изазвао бијес фанова

Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Једним прљавим маркетиншким триком прослављени НБА ас Леброн Џејмс преварио је читав свијет.

Један од најбољих кошаркаша свих времена прије два дана уздрмао је спортску јавност када је објавио да ће у уторак у 18 часова по нашем времену објавити "одлуку свих одлука".

Многи су сматрали да је то алузија на одлуку из 2010. када је саопштио да напута Кавсе и прелази у Мајами. Спекулисало се да ће сада саопштити одлуку о завршетку каријери или напуштању Лејкерса, али то се није догодило. У питању је био маркетиншки трик.

Објавио је сарадњу са брендом једног познатог коњака и шокирао навијаче.

"Ове јесени ћу свој таленат понијети у Хенеси В.С.О.П" поручио је Џејмс у видео клипу.

У реклами је чак и користио ријечи које је изговарао прије 15 година када је саопштио да ће прећи у Мајами.

Срамно се поиграо Американац са емоцијама фанова и изазвао велики гнијев. Друштвене мреже су се усијале, навијачи су бјесни и више га не гледају истим очима. Сматрају да је ово срамотан начин промоције.

Џејмс ће у децембру напунити 41 годину, најстарији је играч у НБА лиги тренутно и припрема се за рекордну 23. сезону у најјачој лиги свијета.

На крају сезоне му истиче уговор са клубом из Лос Анђелеса.

Он је прошле сезоне постао први играч у историји лиге који је постигао 50.000 поена у регуларном дијелу и плеј-офу.

Откако га је клуб из родног града Кливленд драфтовао 2003. године, Џејмс је играо за Мајами и Лејкерсе. Са Мајамијем је био шампион 2012. и 2013. године, са Кливлендом 2016, а са Лејкерсима 2020.

Најбољи је стријелац лиге са 42.184 поена, испред Карима Абдула-Џабара (38.387) и Карла Мелоуна (36.928) и други је на вјечној листи са 1.562 одигране утакмице. Први је Роберт Периш који је за 21 сезону одиграо 1.611 утакмица.

Међу бројним рекордима убраја се и прошлогодишњи када је са сином Бронијем, кога су прошле године драфтовали Лејкерси, постао први двојац отац-син у утакмици НБА лиге.

(Курир)

