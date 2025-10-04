Logo

Лебронов син "оно његово": "Нисам форсирао"

04.10.2025

10:43

Лебронов син "оно његово": "Нисам форсирао"

Бек Лос Анђелес Лејкерса Брони Џејмс имао је, сада већ стандардно, слабо шутерско вече.

Лебронов син је у предсезонској утакмици против Финикса (81:103) за скоро 24 минута на терену имао шут 1/12, од чега 1/8 за три поена.

Уписао је осам поена, пет скокова и двије асистенције у поразу "језераша", у којем је виђено више дебитаната, између осталих и Диандре Ејтон.

Објашњавајући лоше проценте шута, Брони је нагласио да се није осјећао физички баш најбоље и да му ноге нису функционисале.

"Нисам журио, ништа нисам форсирао", рекао је Брони и додао:

"Ноге ме нису слушале како сам желио, осјећао сам да су кратке."

Брони је у претходној, руки сезони, у просјеку имао 2,3 поена на 27 утакмица у НБА лиги.

Broni Džejms

НБА

