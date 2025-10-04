Лебронов син "оно његово": "Нисам форсирао"

04.10.2025
Бек Лос Анђелес Лејкерса Брони Џејмс имао је, сада већ стандардно, слабо шутерско вече.
Лебронов син је у предсезонској утакмици против Финикса (81:103) за скоро 24 минута на терену имао шут 1/12, од чега 1/8 за три поена.
Уписао је осам поена, пет скокова и двије асистенције у поразу "језераша", у којем је виђено више дебитаната, између осталих и Диандре Ејтон.
Објашњавајући лоше проценте шута, Брони је нагласио да се није осјећао физички баш најбоље и да му ноге нису функционисале.
"Нисам журио, ништа нисам форсирао", рекао је Брони и додао:
"Ноге ме нису слушале како сам желио, осјећао сам да су кратке."
Брони је у претходној, руки сезони, у просјеку имао 2,3 поена на 27 утакмица у НБА лиги.
