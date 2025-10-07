Пораз Игокее на старту ФИБА Лиге шампиона

Извор:
Кошаркаши Игокее убједљивим поразом 94:82 од Галатасараја су отворили нову сезону ФИБА лиге шампиона.
Турски тим преломио је меч невјероватном серијом 15:0 на старту треће четвртине и тако практично стигао до тријумфа који је могао бити и далеко убједљивији јер је Галатасарај у једном тренутку имао и 24 разлике.
Прво име сусрета са 26 поена био је Фабијан Вајт, који је погодио шест тројки, а уз њега су ефикасни били и Џејмс Палмер са 18 и Ерик Меколум са 13 постигнутих поена.
Код Игокее најефикаснији је био Брејн Тајри са 23 поена, али 11 је постигао у самом финишу утакмице када је меч већ био ријешен и када је домаћи тим успорио. Страхиња Гавриловић дао је 18 поена, а једини двоцифрен код Игокее био је још Џавон Бес са 12 поена.
Галатасарај је много боље отворио меч, повео 9:2 и послије нешто више од четири минута игре Стефановић морао да зове тајм аут. Фабијан Вајт постигао је седам од девет поена своје екипе и најавио своју одличну партију.
Поенима Поповића Игокеа је смањила на 9:4, али је домаћин наставио у истом ритму, посебно Вајт и Галатасарај је повео 17:9.
Пришла је Игокеа мини-серијом на 17:13, а онда у самом финишу смањила на само један посјед заостатка, након тројке Страхиње Поповића било је 21:18 и тим резултатом се отишло на кратки одмор.
Велика борба виђена је и на старту друге четвртине, а Марко Јеремић се за промашену тројку за вођство искупио погођеном за 25:24, да би поенима Драгана Милосављевића екипа Игокее коначно стигла до вођства 26:25.
Није дуго трајало вођство гостију, Фабијан Вајт својом четвртом тројком вратио је предност својој екипи које је нешто касније мини серијом стигла до "плус 5" – 37:32.
Џаво Бес смањио је на 39:38, а двије минуте прије краја друге четвртине тројком Гавриловића Игоке аје изједначила на 41:41 .
Ново изједначење донио је Гавриловић, да би Бес са слободних бацања био оба пута прецизан за 45:43 на крају друге четвртине.
Тамо гдје је стао у првом Вајт је наставио у другом полувремену, њега је отворио тројком, али ту се није зауставио и послије 23 и по минуте имао је већ 26 постигнутих поена, а Галатасарај преност 54:45.
Скоро пет минута Игокеа није постигла поене у трећој четвртини, Галатасарај је стигао до двоцифрене предности и повео 58:45, а његову серију 15:0 прекинуо је коначно Милосављевић са слободних бацања за 58:47.
Уз поменутог Вајта разиграли су се и Џејмс Палмер и Ерик Меколум па се предност домаћих само повећавала и на крају треће четвртине износила је 72:55.
Послије само минут игре у посљедњој четвртини Стефановић је позвао зајм аут, било је то након тројке Коркмаза којом је домаћин повећао предност на 77:56.
Бориша Симанић одиграо је скоро 18 минута на паркету, али о његовом учинку довољно говори податак да је прве поене постигао у четвртој четвртини, након пет промашених покушаја за три и једног промашеног шута за два поена. Испоставило се на крају да је ова тројка његов једини погођени шут на утакмици.
Средином посљедње дионице два напада везао је бивши играч Црвене звезде Фреди Гилеспи, а предност његове екипе у тим минутама износила је двадесетак поена.
У посљедњих пар минута Галатасарај је "скинуо ногу са гаса", а Игокеа је то искористила да избјегне праву катастрофу и смањи на колико толико подношљивих 94:82.
У сљедећем колу ФИБА Лиге шампиона Игокее ће за седам дана гостовати Вирцбургу, пише Мондо.
