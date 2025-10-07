Logo

Зељковић и Џемиџић постали чланови ФИФА комитета

Извор:

АТВ

07.10.2025

21:13

Фото: ФС БиХ

Предсједник Фудбалског савеза БиХ, Вицо Зељковић, именован је у ФИФА Комитет за такмичења младих селекција (Youth Boys’ Competitions Committee). Ову одлуку донијело је ФИФА вијеће на сједници на којој је потврђен састав сталних комитета ове организације.

Зељковић није крио задовољство овим именовањем, истичући да је то награда за заједнички рад и посвећеност Савеза у протеклом периоду.

“Велика ми је част што сам именован у ФИФА Комитет за такмичења младих селекција. Ово је признање не само мени, већ и нашем Савезу. Биће ми задовољство да допринесем развоју свјетског фудбала, али и да кроз ово чланство додатно афирмишемо бх. фудбал на међународној сцени,” поручио је Зељковић.

Осим Зељковића, генерални секретар ФС БиХ Аднан Џемиџић именован је у Комитет за институционалне односе (Institutional Relations Committee), што додатно потврђује растући утицај представника БиХ у структурама ФИФА-е.

Ова именовања представљају важан корак напријед за бх. фудбал, који на овај начин добија већу видљивост и утицај у међународним фудбалским круговима.

Vico Zeljković

