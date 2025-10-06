Logo

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац

Никола Лучић

06.10.2025

19:51

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац
Фото: Уступљена фотографија

Прије само пет дана прославио је тек 16. рођендан, а већ је испунио дјечачке снове. Матеј Декет постао је најмлађи Борчев дебитант у Премијер лиги БиХ. 72. минут утакмице против приједорског Рудара заувијек ће остати у сјећању младом нападачу чији се труд исплатио. Стријелац 36 голова за кадетску селекцију Борца прошле сезоне укњижио је и прву утакмицу у сениорској конкуренцији.

Крајишки дерби одлучен је у првом полувремену. Стефан Савић и Давид Вуковић својим головима донијели су седми тријумф у сезони „црвено-плавима“ који су се учврстили на врху табеле. Борац на свом конту има 22 освојена бода, док је Рудар претпосљедњи са седам.

"Мислим да смо одиграли јако добру утакмицу, поготово прво полувријеме, гдје једним високим пресингом нисмо дозвољавали Рудару да дође до посједа. Знали смо да они имају посјед који је доста квалитетан и из којег долазе у завршницу, али успјели смо својим притиском да их неутралишемо. Са друге стране, били смо и доста ефикасни и дошли смо до два гола, којима смо поставили и коначан резултат. Пред нама је сада пауза, желимо да се одморимо и да се спремимо за наставак првенства", казао је Винко Мариновић.

"Покушали смо шта смо могли, није било довољно и то је то. Видите да и овај терен не дозвољава нешто претјерано добру игру. Слиједи нам пауза, која нам увијек доста значи да укомпонујемо тим. Има неких ствари које су добре, има неких које недостају, тако да се надам да ћемо успјети да остваримо циљ на крају", истакао је Перица Огњеновић.

Након репрезентативне паузе екипу Рудара очекује гостовање Широком Бријегу, док ће Борац на свом стадиону угостити Вележ.

ФК Борац

