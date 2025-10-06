Logo

Гвардиола исписао историју Премијер лиге

06.10.2025

12:50

Коментари:

0
Гвардиола исписао историју Премијер лиге
Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Било је одавно јасно да ће Пеп Гвардиола срушити бројне рекорде на Острву, а један од оних који су сада у његовом "власништву" је најбрже остварених 250 побједа у Премијер лиги.

"Грађани" су у нед‌јељу минимално савладали Брентофрд и управо то је била јубиларна 250 побједа Ситија под вођством шпанског стручњака.

До те бројке дошао је у свом 349. мечу на клупи Ситија чиме је срушио рекорд Алекса Фергусона.

Легендарном шкотском менаџеру је за овај подвиг било потребно 404 утакмица, у преводу 55 мечева више. Подијум комплетира Арсен Венгер са 423 утакмице.

Гвардиола је у десетој сезони на клупи Ситија, а преузео је кормило тима са "Етихада" 2016. године, а од тада је клуб из Манчестера готово непрестано доминирао енглеским фудбалом.

Од 2016. године до данас, Сити је освојио шест титула првака Енглеске, два ФА купа, четири Лига купа, односно три Комјунити шилда.

Подијели:

Тагови:

Pep Gvardiola

fudbal

trener

Engleska

Mančester Siti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

Фудбал

Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

4 ч

0
Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

Фудбал

Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

5 ч

0
Опрез у Торину уништио дерби

Фудбал

Опрез у Торину уништио дерби

15 ч

0
Борац славио у Приједору

Фудбал

Борац славио у Приједору

16 ч

0

Више из рубрике

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

Фудбал

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

4 ч

0
Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

Фудбал

Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

4 ч

0
Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

Фудбал

Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

5 ч

0
Опрез у Торину уништио дерби

Фудбал

Опрез у Торину уништио дерби

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner