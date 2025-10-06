Гвардиола исписао историју Премијер лиге

06.10.2025
12:50
Коментари:0
Било је одавно јасно да ће Пеп Гвардиола срушити бројне рекорде на Острву, а један од оних који су сада у његовом "власништву" је најбрже остварених 250 побједа у Премијер лиги.
"Грађани" су у недјељу минимално савладали Брентофрд и управо то је била јубиларна 250 побједа Ситија под вођством шпанског стручњака.
До те бројке дошао је у свом 349. мечу на клупи Ситија чиме је срушио рекорд Алекса Фергусона.
Легендарном шкотском менаџеру је за овај подвиг било потребно 404 утакмица, у преводу 55 мечева више. Подијум комплетира Арсен Венгер са 423 утакмице.
Гвардиола је у десетој сезони на клупи Ситија, а преузео је кормило тима са "Етихада" 2016. године, а од тада је клуб из Манчестера готово непрестано доминирао енглеским фудбалом.
Од 2016. године до данас, Сити је освојио шест титула првака Енглеске, два ФА купа, четири Лига купа, односно три Комјунити шилда.
