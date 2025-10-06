Logo

Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

06.10.2025

08:40

Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу
Фото: screenshot

У утакмици између Шалке и Арминије Белефелд одиграној овог викенда догодио се драматичан тренутак који је могао имати озбиљне посљедице.

У 69. минути меча, нападач Арминије Јоел Гродовски се након судара с голманом Лорисом Кариусом срушио на тло и остао да непомично лежи.

Голман Шалјеа је, покушавајући да боксује лопту, ударио Гродовског лијевом руком у главу. Нападач је одмах пао, с раширеним рукама, а ситуација је изгледала изузетно озбиљно.

Тада је на сцену ступио Никола Катић који је међу првима схватио озбиљност ситуације и брзо реаговао. Катић је брзо притрчао и поставио онесвијешћеног Гродовског у бочни положај, чиме је потенцијално спријечио гушење или друге теже посљедице до доласка медицинског тима.

Катић брзом реакцијом спасио живот играчу
Катић брзом реакцијом спасио живот играчу

Његов потез је наишао на бројне похвале, а тренер Шалкеа Мирон Муслић није крио задовољство.

- Изгледало је прилично забрињавајуће. Никола је јако добро реаговао у тој ужурбаној атмосфери - изјавио је Муслић на конференцији за новинаре након утакмице, коју је Шалке добио резултатом 2:1.

Додао је и да у клубу сви желе Гродовском брз опоравак.

- Ми у Шалкеу се надамо да је добро - додао је тренер.

Срећом, Гродовски се убрзо придигао, загрлио голмана Кариуса и желио да настави утакмицу, али је из предострожности замијењен.

Тренер Белефелд а Мич Книат потврдио је да су љекари одмах одлучили да играч не смије да настави меч.

- Добро је. Ако бисте њега питали, рекао би да може наставити, али сви смо видјели да не може. Преузимамо нулти проценат ризика - рекао је Книат.

Занимљиво је да је и сам Никола Катић доживио сличну ситуацију почетком августа, када је у свом дебију против Херте БСЦ добио ударац ногом у главу од саиграча. Тада је пао на тло и почео да крвари из уха. Иако се вратио на терен, убрзо је искључен због другог жутог картона, а касније је установљено да је претрпио потрес мозга.

