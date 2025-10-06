Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

06.10.2025
У утакмици између Шалке и Арминије Белефелд одиграној овог викенда догодио се драматичан тренутак који је могао имати озбиљне посљедице.
У 69. минути меча, нападач Арминије Јоел Гродовски се након судара с голманом Лорисом Кариусом срушио на тло и остао да непомично лежи.
Голман Шалјеа је, покушавајући да боксује лопту, ударио Гродовског лијевом руком у главу. Нападач је одмах пао, с раширеним рукама, а ситуација је изгледала изузетно озбиљно.
Тада је на сцену ступио Никола Катић који је међу првима схватио озбиљност ситуације и брзо реаговао. Катић је брзо притрчао и поставио онесвијешћеног Гродовског у бочни положај, чиме је потенцијално спријечио гушење или друге теже посљедице до доласка медицинског тима.
Његов потез је наишао на бројне похвале, а тренер Шалкеа Мирон Муслић није крио задовољство.
- Изгледало је прилично забрињавајуће. Никола је јако добро реаговао у тој ужурбаној атмосфери - изјавио је Муслић на конференцији за новинаре након утакмице, коју је Шалке добио резултатом 2:1.
Додао је и да у клубу сви желе Гродовском брз опоравак.
- Ми у Шалкеу се надамо да је добро - додао је тренер.
Срећом, Гродовски се убрзо придигао, загрлио голмана Кариуса и желио да настави утакмицу, али је из предострожности замијењен.
Тренер Белефелд а Мич Книат потврдио је да су љекари одмах одлучили да играч не смије да настави меч.
- Добро је. Ако бисте њега питали, рекао би да може наставити, али сви смо видјели да не може. Преузимамо нулти проценат ризика - рекао је Книат.
Занимљиво је да је и сам Никола Катић доживио сличну ситуацију почетком августа, када је у свом дебију против Херте БСЦ добио ударац ногом у главу од саиграча. Тада је пао на тло и почео да крвари из уха. Иако се вратио на терен, убрзо је искључен због другог жутог картона, а касније је установљено да је претрпио потрес мозга.
