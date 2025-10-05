Севиља демолирала Барселону

Извор:
Фудбалери Севиље побиједили су Барселону са 4:1 у осмом колу шпанске лиге.
Већ у 13. минуту Севиља добија пенал који реализује Санчез, а у 36. Ромеро повећава предност на 2:0.
Рашфорд на асистенцију Педрија у седмом минуту надокнаде у првом полувремену смањује предност и даје наду да ће Барселона ипак успјети да преокрене резултат.
Међутим, то се није десило. Нада је угашена када је Левандовски у 76. минуту промашио пенал.
Севиља се бранила, грубо играла, а онда је у финишу меча угасила Барселону. У 90. минуту је Кармона повећао предност на 3:1, а шест минута касније Адамс поставља коначних 4:1.
