Севиља демолирала Барселону

Извор:

АТВ

05.10.2025

18:55

Севиља демолирала Барселону
Фото: Tanjug/AP/Jose Breton

Фудбалери Севиље побиједили су Барселону са 4:1 у осмом колу шпанске лиге.

Већ у 13. минуту Севиља добија пенал који реализује Санчез, а у 36. Ромеро повећава предност на 2:0.

Рашфорд на асистенцију Педрија у седмом минуту надокнаде у првом полувремену смањује предност и даје наду да ће Барселона ипак успјети да преокрене резултат.

Међутим, то се није десило. Нада је угашена када је Левандовски у 76. минуту промашио пенал.

Севиља се бранила, грубо играла, а онда је у финишу меча угасила Барселону. У 90. минуту је Кармона повећао предност на 3:1, а шест минута касније Адамс поставља коначних 4:1.

