Умро Милан Мандарић

04.10.2025

Фото: Танјуг/АП

Познати бизнисмен и власник неколико европских клубова, Милан Мандарић преминуо је у 87. години живота, преносе словеначки медији.

Милан Мандарић био предузетник, познат и по успјешном вођењу фудбалских клубова широм Европе. Са само 21 годином преузео је очеву продавницу, а већ са 26 његова фирма постаје најјача у Југославији, производећи дијелове за аутомобиле.

Током 1969. године напустио је земљу и преселио се у Сједињене Америчке Државе.

У САД-у је започео каријеру код произвођача рачунарских дијелова, а након неслагања са партнерима основао је сопствену компанију "Lika Corporation" 1971. године. Пет година касније добија америчко држављанство, а његова фирма постаје један од најуспешнијих произвођача рачунарских дијелова у земљи. Послије продаје компаније "Tandy Corporation", оснива нову фирму "Санмина", која развија високотехнолошке производе и доприноси расту Силицијумске долине.

Поред пословних успјеха, Мандарић је оставио дубок траг у фудбалу. Био је власник и предсједник бројних клубова, међу којима су белгијски Шарлроа, француска Ница, као и енглески Пормсут, Лестер и Шефилд Венздеј.

Од 2015. године био је власник словеначке Олимпије, а посљедњих година водио је главну ријеч и у новосадској Војводини. Његова фудбалска каријера обиљежена је улагањима и стабилизацијом клубова, што га чини једним од најпознатијих страних власника у европском фудбалу.

(Телеграф.рс)

Milan Mandarić

