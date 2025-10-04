Умро Милан Мандарић

Извор:
Телеграф
04.10.2025
20:42
Познати бизнисмен и власник неколико европских клубова, Милан Мандарић преминуо је у 87. години живота, преносе словеначки медији.
Милан Мандарић био предузетник, познат и по успјешном вођењу фудбалских клубова широм Европе. Са само 21 годином преузео је очеву продавницу, а већ са 26 његова фирма постаје најјача у Југославији, производећи дијелове за аутомобиле.
Током 1969. године напустио је земљу и преселио се у Сједињене Америчке Државе.
У САД-у је започео каријеру код произвођача рачунарских дијелова, а након неслагања са партнерима основао је сопствену компанију "Lika Corporation" 1971. године. Пет година касније добија америчко држављанство, а његова фирма постаје један од најуспешнијих произвођача рачунарских дијелова у земљи. Послије продаје компаније "Tandy Corporation", оснива нову фирму "Санмина", која развија високотехнолошке производе и доприноси расту Силицијумске долине.
Поред пословних успјеха, Мандарић је оставио дубок траг у фудбалу. Био је власник и предсједник бројних клубова, међу којима су белгијски Шарлроа, француска Ница, као и енглески Пормсут, Лестер и Шефилд Венздеј.
Од 2015. године био је власник словеначке Олимпије, а посљедњих година водио је главну ријеч и у новосадској Војводини. Његова фудбалска каријера обиљежена је улагањима и стабилизацијом клубова, што га чини једним од најпознатијих страних власника у европском фудбалу.
(Телеграф.рс)
