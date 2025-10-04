МВП Душан Влаховић

04.10.2025
14:06
Иако је до прије мало више од мјесец дана практично био на излазним вратима Јувентуса и "тјеран" из клуба, Влаховић је ову сезону почео на одличан начин.
И од стране навијача Старе даме је проглашен за играча мјесеца септембра. У том периоду је са два гола и асистенцијом спасио свој тим пораза од Борусије Дортмунд у Лиги шампиона, а након тога није имао учинак у Серији А.
Ипак, није му заборављено да је у августу донио побједе Јувентусу у првенству головима против Парме и Ђенове.
"МВП Јувентуса за мјесец септембар којег сте ви изгласали је нападач Душан Влаховић! Двадесетпетогодишњи нападач је одиграо кључну улогу у нашем тиму прошлог мјесеца испуњеног емоцијама, пошто је претходно већ био од важности крајем августа голом у гостима Ђенови“, наводи се у објави на клупском сајту Јувентуса.
Награду ће примити на сусрету против Милана, који је на програму у недјељу.
Dusan Vlahovic è l'MVP bianconero del mese di settembre ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2025
👉🏻 @EASPORTSFC
