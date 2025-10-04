Logo

МВП Душан Влаховић

04.10.2025

14:06

Коментари:

0
МВП Душан Влаховић
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Иако је до прије мало више од мјесец дана практично био на излазним вратима Јувентуса и "тјеран" из клуба, Влаховић је ову сезону почео на одличан начин.

И од стране навијача Старе даме је проглашен за играча мјесеца септембра. У том периоду је са два гола и асистенцијом спасио свој тим пораза од Борусије Дортмунд у Лиги шампиона, а након тога није имао учинак у Серији А.

Ипак, није му заборављено да је у августу донио побједе Јувентусу у првенству головима против Парме и Ђенове.

"МВП Јувентуса за мјесец септембар којег сте ви изгласали је нападач Душан Влаховић! Двадесетпетогодишњи нападач је одиграо кључну улогу у нашем тиму прошлог мјесеца испуњеног емоцијама, пошто је претходно већ био од важности крајем августа голом у гостима Ђенови“, наводи се у објави на клупском сајту Јувентуса.

Награду ће примити на сусрету против Милана, који је на програму у недјељу.

Подијели:

Таг:

Dusan Vlahović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Промјене у европском фудбалу: Откривен нови формат Лиге шампиона

Фудбал

Промјене у европском фудбалу: Откривен нови формат Лиге шампиона

2 ч

0
Катастрофалне вијести за Србију пред Албанију

Фудбал

Катастрофалне вијести за Србију пред Албанију

18 ч

1
Зрињски "петардом" започео групну фазу Конференцијске лиге

Фудбал

Зрињски "петардом" започео групну фазу Конференцијске лиге

19 ч

0
Без продаје карата за утакмицу против Албаније - ово је разлог

Фудбал

Без продаје карата за утакмицу против Албаније - ово је разлог

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

15

24

Ухапшен Марко Бојковић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner