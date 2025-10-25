Logo

Преминуо познати глумац

Извор:

Телеграф

25.10.2025

15:53

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Глумац Небојша Чолић преминуо је данас у 68. години, а ову вијест потврдили су из Народног позоришта у Суботици.

- Данас нас је напустио колега, глумац Небојша Чолић - саопштило је Народно позориште Суботица.

parking

Хроника

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

Глумац Саша Пантић емотивно се опростио од пријатеља:

- Тешко је прихватити да те више нема, драги мој пријатељу. Хвала ти за све тренутке, подршку и смијех које смо дијелили. Почивај у миру - написао је глумац.

Небојша Чолић је рођен 1957. године у Сарајеву, гдје је завршио драмски студио у класи професора Рејхана Демирџића. Први професионални ангажман остварио је у Народном позоришту у Ужицу 1980. године, док је у сезони 1984/1985. играо у Народном позоришту у Суботици.

spomenik bl

Бања Лука

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

Од 1993. године био је члан позоришта КПГТ у Београду, а од 1997. године прелази у самосталне умјетнике, док је у пензију отишао из суботичког позоришта. У ансамблу Драме на српском језику одиграо је бројне улоге по којима ће бити упамћен. У серији "Курсаџије" тумачио је Фика Босанца.

