Преминуо познати глумац

Глумац Небојша Чолић преминуо је данас у 68. години, а ову вијест потврдили су из Народног позоришта у Суботици.
- Данас нас је напустио колега, глумац Небојша Чолић - саопштило је Народно позориште Суботица.
Глумац Саша Пантић емотивно се опростио од пријатеља:
- Тешко је прихватити да те више нема, драги мој пријатељу. Хвала ти за све тренутке, подршку и смијех које смо дијелили. Почивај у миру - написао је глумац.
Небојша Чолић је рођен 1957. године у Сарајеву, гдје је завршио драмски студио у класи професора Рејхана Демирџића. Први професионални ангажман остварио је у Народном позоришту у Ужицу 1980. године, док је у сезони 1984/1985. играо у Народном позоришту у Суботици.
Од 1993. године био је члан позоришта КПГТ у Београду, а од 1997. године прелази у самосталне умјетнике, док је у пензију отишао из суботичког позоришта. У ансамблу Драме на српском језику одиграо је бројне улоге по којима ће бити упамћен. У серији "Курсаџије" тумачио је Фика Босанца.
