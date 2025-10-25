Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Извор:
Телеграф
25.10.2025
15:17
Коментари:0
Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина доживјели су 25. септембра тешку саобраћајну несрећу.
Дарко је након удеса морао на ушивање главе и имао је 15 копчи, док је Катарина тек након мјесец дана открила какве је повреде задобила.
Љубав и секс
Јасни знакови који показују да је вријеме да раскинете са партнером
- Да ли сте знале да ја нисам тренирала мјесец и по дана? Прво три недјеље нисам могла због оне алергије, а послије смо имали саобраћајну несрећу гдје сам имала повријеђену главу и ребро - написала је Каћа на Инстаграму. Додала је да сада почиње са тренинзима:
- Данас је дан када почињем, нисам хтјела да чекам понедјељак, нема чекања, сада или никада.
Подсјетимо, Дарко Лазић је недавно имао удес са својом женом Катарином, након повратка са промоције јпесме његове свастике Тијане Матић.
Свијет
Јак земљотрес погодио Кину
Иако је непосредно након удеса рекао да није пио, Лазић је у тренутку несреће у крви имао 1.93 промила алкохола.
Нешто касније је пред камерама признао да јесте попио "неколико пића".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму